Не тільки блиск і паєтки: топ-11 трендових суконь, які ідеально підійдуть для вечірки на Новий рік (фото)

Свято дозволяє надіти все найяскравіше і блискуче

До Нового року залишилося не так багато часу, а у Києві вже навіть задумалися про плани на різдвяні свята цього року. Зустрінете ви 2023-й у галасливій компанії друзів чи вдома у затишному колі близьких людей, варто подбати про підбір вбрання.

Безпрограшний варіант для новорічного вечора – сукня. Тим більше, що її можна вдягнути не лише в ніч із 31 грудня на 1 січня. Як пише видання Popsugar, різдвяно-новорічний сезон може бути неспокійним і включати масу подій. Тож правильно підібрана сукня для вечірки має вирішальне значення і позбавить вас необхідності щоразу вибирати, що одягнути.

Дуже важливо підібрати щось, що підходить саме для того заходу, на який ви прямуєте. На щастя, вибір трендових фасонів і кольорів цього сезону приємно вражає. Різноманітний асортимент включає все, починаючи від мереживних вечірніх суконь і моделей з довгими рукавами, закінчуючи вечірніми сукнями міді та атласними комбінаціями. Блиск і паєтки або лакончість та мінімалізм — вибір завжди за вами.

Є 11 трендових суконь, які можна носити прямо зараз і протягом усього святкового сезону, а також вони підійдуть для безпосередньої зустрічі Нового року-2023.

Красиві сукні на будь-які форми

Більш стримані варіанти, які підійдуть для виходів у світ

Блиск чи лаконічність — вибір за вами

Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні будуть у тренді цієї зими. А також ми писали про наймодніші прикраси сезону, які підійдуть під будь-який образ.