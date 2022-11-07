Рус

Не тільки блиск і паєтки: топ-11 трендових суконь, які ідеально підійдуть для вечірки на Новий рік (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
619
Новорічне вбрання дуже важливе для дівчат
Новорічне вбрання дуже важливе для дівчат. Фото Unsplash.com

Свято дозволяє надіти все найяскравіше і блискуче

До Нового року залишилося не так багато часу, а у Києві вже навіть задумалися про плани на різдвяні свята цього року. Зустрінете ви 2023-й у галасливій компанії друзів чи вдома у затишному колі близьких людей, варто подбати про підбір вбрання.

Безпрограшний варіант для новорічного вечора – сукня. Тим більше, що її можна вдягнути не лише в ніч із 31 грудня на 1 січня. Як пише видання Popsugar, різдвяно-новорічний сезон може бути неспокійним і включати масу подій. Тож правильно підібрана сукня для вечірки має вирішальне значення і позбавить вас необхідності щоразу вибирати, що одягнути.

Дуже важливо підібрати щось, що підходить саме для того заходу, на який ви прямуєте. На щастя, вибір трендових фасонів і кольорів цього сезону приємно вражає. Різноманітний асортимент включає все, починаючи від мереживних вечірніх суконь і моделей з довгими рукавами, закінчуючи вечірніми сукнями міді та атласними комбінаціями. Блиск і паєтки або лакончість та мінімалізм — вибір завжди за вами.

Є 11 трендових суконь, які можна носити прямо зараз і протягом усього святкового сезону, а також вони підійдуть для безпосередньої зустрічі Нового року-2023.

Сукні на Новий рік 2023
Красиві сукні на будь-які форми
Сукні на Новий рік 2023
Більш стримані варіанти, які підійдуть для виходів у світ
Сукні на Новий рік 2023
Блиск чи лаконічність — вибір за вами

Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні будуть у тренді цієї зими. А також ми писали про наймодніші прикраси сезону, які підійдуть під будь-який образ.

Теги:
#Мода #Новий рік #Плаття