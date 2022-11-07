Як носити спідницю та светр у зимовий час: добірка стильних образів на будь-яку погоду (фото)

Стилістка розкрила стилістичні прийоми, які допоможуть створити приголомшливий лук

Теплий і затишний светр – король осінньо-зимового гардеробу. І якщо ви одягаєте його тільки під штани та джинси, то дарма, адже зі спідницею він виглядає не менш ефектно. До того ж, зараз у моді багато чудових фасонів спідниць для осінньої пори.

Про те, які светри й спідниці актуальні у сезоні осінь-зима та як їх поєднувати між собою, розповідає українська стилістка Інна (stylist.inna) у своєму фешнблозі в Instagram. Також вона пояснила деякі нюанси підбору колготок, що також впливає на загальне враження від образу.

За словами стилістки, є кілька правил, на які варто звернути увагу при створенні образу зі светром та спідницею. В тому числі:

Вибирайте досить об’ємні светри.

Носіть светр навипуск або заправляйте одну частину.

Якщо хочете повністю заправити светр, то спідниця має бути із щільної тканини, щоб светр не пробивався крізь неї.

Актуальні спідниці всіх довжин, а трендова довжина – міні та максі.

Колготки підбирайте під спідницю.

Чим грубіший матеріал у спідниці, тим щільнішими можуть бути колготи.

Тонкі, напівпрозорі колготки підходять і для легких тканин, і для грубих.

Стильні образи зі спідницею та светром на будь-який смак

Шкіра – тренд сезону

Актуальні спідниці будь-якої довжини

Максі — найтрендовіша довжина цього сезону

Контраст фактур – гарний стилістичний прийом

Светр краще носити навипуск

Заправляти светр також можна

Мініспідниці підкреслять красу ніг

Довгі спідниці — класний варіант для холодної пори

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