Як носити спідницю та светр у зимовий час: добірка стильних образів на будь-яку погоду (фото)
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Стилістка розкрила стилістичні прийоми, які допоможуть створити приголомшливий лук
Теплий і затишний светр – король осінньо-зимового гардеробу. І якщо ви одягаєте його тільки під штани та джинси, то дарма, адже зі спідницею він виглядає не менш ефектно. До того ж, зараз у моді багато чудових фасонів спідниць для осінньої пори.
Про те, які светри й спідниці актуальні у сезоні осінь-зима та як їх поєднувати між собою, розповідає українська стилістка Інна (stylist.inna) у своєму фешнблозі в Instagram. Також вона пояснила деякі нюанси підбору колготок, що також впливає на загальне враження від образу.
За словами стилістки, є кілька правил, на які варто звернути увагу при створенні образу зі светром та спідницею. В тому числі:
- Вибирайте досить об’ємні светри.
- Носіть светр навипуск або заправляйте одну частину.
- Якщо хочете повністю заправити светр, то спідниця має бути із щільної тканини, щоб светр не пробивався крізь неї.
- Актуальні спідниці всіх довжин, а трендова довжина – міні та максі.
- Колготки підбирайте під спідницю.
- Чим грубіший матеріал у спідниці, тим щільнішими можуть бути колготи.
- Тонкі, напівпрозорі колготки підходять і для легких тканин, і для грубих.
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