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Як носити спідницю та светр у зимовий час: добірка стильних образів на будь-яку погоду (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Спідницю можна носити не лише влітку
Спідницю можна носити не лише влітку. Фото pexels.com

Стилістка розкрила стилістичні прийоми, які допоможуть створити приголомшливий лук

Теплий і затишний светр – король осінньо-зимового гардеробу. І якщо ви одягаєте його тільки під штани та джинси, то дарма, адже зі спідницею він виглядає не менш ефектно. До того ж, зараз у моді багато чудових фасонів спідниць для осінньої пори.

Про те, які светри й спідниці актуальні у сезоні осінь-зима та як їх поєднувати між собою, розповідає українська стилістка Інна (stylist.inna) у своєму фешнблозі в Instagram. Також вона пояснила деякі нюанси підбору колготок, що також впливає на загальне враження від образу.

За словами стилістки, є кілька правил, на які варто звернути увагу при створенні образу зі светром та спідницею. В тому числі:

  • Вибирайте досить об’ємні светри.
  • Носіть светр навипуск або заправляйте одну частину.
  • Якщо хочете повністю заправити светр, то спідниця має бути із щільної тканини, щоб светр не пробивався крізь неї.
  • Актуальні спідниці всіх довжин, а трендова довжина – міні та максі.
  • Колготки підбирайте під спідницю.
  • Чим грубіший матеріал у спідниці, тим щільнішими можуть бути колготи.
  • Тонкі, напівпрозорі колготки підходять і для легких тканин, і для грубих.
Стильні образи зі спідницею та светром
Стильні образи зі спідницею та светром на будь-який смак
Стильні образи зі спідницею та светром
Шкіра – тренд сезону
Стильні образи зі спідницею та светром
Актуальні спідниці будь-якої довжини
Стильні образи зі спідницею та светром
Максі — найтрендовіша довжина цього сезону
Стильні образи зі спідницею та светром
Контраст фактур – гарний стилістичний прийом
Стильні образи зі спідницею та светром
Светр краще носити навипуск
Стильні образи зі спідницею та светром
Заправляти светр також можна
Стильні образи зі спідницею та светром
Мініспідниці підкреслять красу ніг
Стильні образи зі спідницею та светром
Довгі спідниці — класний варіант для холодної пори

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#Мода #Спідниця #Стиль #Светр