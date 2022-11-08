Модні шарфи 2022-2023: актуальні варіанти на зиму та як підібрати за кольорами (фото)
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Фешнблогер назвала тренди шарфів, які зроблять зимовий образ ще стильнішим
Холоди та морози вже потихеньку почали панувати, тому всі ми намагаємося не тільки утеплитися комфортно, але ще й стильно.
Такий предмет гардероба, як шарф, не дає спокою багатьом панночкам. З маси представлених у магазинах варіантів складно вибрати той, який буде актуальним майбутньої зими. Стиліст Тетяна розповіла, які будуть тренди жіночих шарфів узимку, а також, як правильно підібрати шарф за кольорами, щоб ваш зимовий образ був стильним.
Тренди шарфів на зиму 2022-2023
- дуже довгі шарфи
- об’ємні
- з бахромою — чим довше, тим краще
- картаті — клітина велика
- дуті та стьобані
- з великими написами
- шарф-капюшон
Стильний прийом – светр, пов’язаний на шию рукавами – відмінно замінює шарф.
Як підібрати шарф за кольорами:
- у колір пальта
- у колір взуття
- у колір шапки
- у колір сумки
- на контрасті — як акцент
- якщо шарф у клітину з кількох відтінків — пальто/пуховик, шапка, сумка повторюють відтінки принта
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