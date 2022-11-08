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Модні шарфи 2022-2023: актуальні варіанти на зиму та як підібрати за кольорами (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Які жіночі шарфи в моді взимку 2022-2023 Новина оновлена 08 листопада 2022, 07:51
Які жіночі шарфи в моді взимку 2022-2023. Фото pixabay.com

Фешнблогер назвала тренди шарфів, які зроблять зимовий образ ще стильнішим

Холоди та морози вже потихеньку почали панувати, тому всі ми намагаємося не тільки утеплитися комфортно, але ще й стильно.

Такий предмет гардероба, як шарф, не дає спокою багатьом панночкам. З маси представлених у магазинах варіантів складно вибрати той, який буде актуальним майбутньої зими. Стиліст Тетяна розповіла, які будуть тренди жіночих шарфів узимку, а також, як правильно підібрати шарф за кольорами, щоб ваш зимовий образ був стильним.

Тренди шарфів на зиму 2022-2023

  • дуже довгі шарфи
  • об’ємні
  • з бахромою — чим довше, тим краще
  • картаті — клітина велика
  • дуті та стьобані
  • з великими написами
  • шарф-капюшон

Стильний прийом – светр, пов’язаний на шию рукавами – відмінно замінює шарф.

Як підібрати шарф за кольорами:

  • у колір пальта
  • у колір взуття
  • у колір шапки
  • у колір сумки
  • на контрасті — як акцент
  • якщо шарф у клітину з кількох відтінків — пальто/пуховик, шапка, сумка повторюють відтінки принта
довгий шарф
Актуальна стилізація — носити дуже довго
яскравий шарф
Яскраві шарфи в тренді. Краще використовувати їх як акцент
шарф з великою кліткою
Крупна яскрава клітка на піку моди
шарф Базові відтінки
Базові відтінки
шарф Клітина з ахроматами
Клітина з ахроматами
шарф Клітина з пастельними відтінками
Клітина з пастельними відтінками
шарф Пастельні відтінки
Пастельні відтінки
шарф З великими написами
З великими написами

Раніше "Телеграф" розповідав, від яких речей давно пора відмовитися у вашому гардеробі. Серед антитрендів: декор на джинсах, снікерси на танкетці, ошатні кофточки, блузи в обліпку та інші неактуальні тренди.

Теги:
#Мода #Шарф #Тренди #Мода 2022