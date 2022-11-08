Модні шарфи 2022-2023: актуальні варіанти на зиму та як підібрати за кольорами (фото)

Фешнблогер назвала тренди шарфів, які зроблять зимовий образ ще стильнішим

Холоди та морози вже потихеньку почали панувати, тому всі ми намагаємося не тільки утеплитися комфортно, але ще й стильно.

Такий предмет гардероба, як шарф, не дає спокою багатьом панночкам. З маси представлених у магазинах варіантів складно вибрати той, який буде актуальним майбутньої зими. Стиліст Тетяна розповіла, які будуть тренди жіночих шарфів узимку, а також, як правильно підібрати шарф за кольорами, щоб ваш зимовий образ був стильним.

Тренди шарфів на зиму 2022-2023

дуже довгі шарфи

об’ємні

з бахромою — чим довше, тим краще

картаті — клітина велика

дуті та стьобані

з великими написами

шарф-капюшон

Стильний прийом – светр, пов’язаний на шию рукавами – відмінно замінює шарф.

Як підібрати шарф за кольорами:

у колір пальта

у колір взуття

у колір шапки

у колір сумки

на контрасті — як акцент

якщо шарф у клітину з кількох відтінків — пальто/пуховик, шапка, сумка повторюють відтінки принта

Актуальна стилізація — носити дуже довго

Яскраві шарфи в тренді. Краще використовувати їх як акцент

Крупна яскрава клітка на піку моди

Базові відтінки

Клітина з ахроматами

Клітина з пастельними відтінками

Пастельні відтінки

З великими написами

Раніше "Телеграф" розповідав, від яких речей давно пора відмовитися у вашому гардеробі. Серед антитрендів: декор на джинсах, снікерси на танкетці, ошатні кофточки, блузи в обліпку та інші неактуальні тренди.