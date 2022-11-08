Банти, флуоресцентні відтінки і не тільки: топ-12 модних тенденцій, які будуть на піку взимку 2023 року

Цього сезону дизайнери порадували різноманітністю трендів

Вже незабаром зима вступить у свої права, тому саме час дізнатися докладніше про тренди зимового сезону. Увагу варто звернути не лише на вибір верхнього одягу та теплого взуття, а й на інші елементи гардеробу.

Про топ-12 модних тенденцій, які будуть на піку популярності взимку 2023 року, розповіло видання bustle. Багато трендів, наприклад, корсети і вирізи, вже гарно знайомі модницям, але є і те, що тільки завойовує симпатії стрітстайлерів.

Є ціла низка стильних тенденцій, які, безсумнівно, надихнуть вас на те, щоб вийти за межі звичайних зимових речей. І деякі з них досить затишні. Так, корсети, як і раніше, на піку, але тепер їх надягають поверх прозорих топів і сорочок на гудзиках. Багатошарові лофери, гострі вирізи та яскраві кольори також, як і раніше, всюдисущі.

Що стосується пальто, то цього сезону один з найбільш трендових стилів — оверсайз, деякі фасони виглядають а-ля намет, тому гарантовано зігріють вас.

Тренди зими-2023

Лофери на платформі, корсети та яскраві вирізи

Трендові акценти зроблять образ ідеальним

Пальто максі, флуоресцентні відтінки і бейсбольні кепки

Тенденції догоджають любителькам усіх стилів одягу

Шкіряні блейзери, нотки вестерну й бантики

Селебріті показують приклад, як вписувати тренди у свої луки

Гетри, довгі сукні з високим коміром і елегантні жилети

Утеплитися можна стильно

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