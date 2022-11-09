Укорочені, довгі та авіатори: добірка актуальних дублянок на осінь та зиму (фото)
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Головне, щоб дублянка не була перевантажена деталями
Пальто та пуховик – це не єдині варіанти верхнього одягу на осінь та зиму. Якщо вам не до вподоби ці два варіанти, пропонуємо звернути свою увагу на дублянки. Варто відзначити, що моделей також багато, як і пальто чи курток, так що кожна модниця зможе вибрати собі варіант по фігурі.
Про актуальні моделі дублянок цього холодного сезону розповіла стиліст underapplestyle у себе в блозі в Інстаграм. Однак варто відзначити, що дублянки зі штучної шкіри у сильні морози вас не зігріють.
Актуальні дублянки на осінь-зиму 22/23:
- укорочені — класно виглядають з широкими штанами та джинсами-трубами,
- середньої довжини — бажано прямого крою,
- авіатори — в принципі річ поза часом,
- довгі — особливо в тренді з англійським коміром,
- оверсайз моделі — об’ємні речі не втрачають своєї актуальності.
Раніше "Телеграф" писав, що одним із головних трендів осені 2022 року є знімні каптури. Вони з’явилися нещодавно, але вже стали дуже популярним аксесуаром.