Укорочені, довгі та авіатори: добірка актуальних дублянок на осінь та зиму (фото)

Головне, щоб дублянка не була перевантажена деталями

Пальто та пуховик – це не єдині варіанти верхнього одягу на осінь та зиму. Якщо вам не до вподоби ці два варіанти, пропонуємо звернути свою увагу на дублянки. Варто відзначити, що моделей також багато, як і пальто чи курток, так що кожна модниця зможе вибрати собі варіант по фігурі.

Про актуальні моделі дублянок цього холодного сезону розповіла стиліст underapplestyle у себе в блозі в Інстаграм. Однак варто відзначити, що дублянки зі штучної шкіри у сильні морози вас не зігріють.

Актуальні дублянки на осінь-зиму 22/23:

укорочені — класно виглядають з широкими штанами та джинсами-трубами,

середньої довжини — бажано прямого крою,

авіатори — в принципі річ поза часом,

довгі — особливо в тренді з англійським коміром,

оверсайз моделі — об’ємні речі не втрачають своєї актуальності.

Раніше "Телеграф" писав, що одним із головних трендів осені 2022 року є знімні каптури. Вони з’явилися нещодавно, але вже стали дуже популярним аксесуаром.