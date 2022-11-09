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Укорочені, довгі та авіатори: добірка актуальних дублянок на осінь та зиму (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Найстильніші дублянки в сезоні 2022/2023 Новина оновлена 09 листопада 2022, 12:53
Найстильніші дублянки в сезоні 2022/2023. Фото pinterest.com

Головне, щоб дублянка не була перевантажена деталями

Пальто та пуховик – це не єдині варіанти верхнього одягу на осінь та зиму. Якщо вам не до вподоби ці два варіанти, пропонуємо звернути свою увагу на дублянки. Варто відзначити, що моделей також багато, як і пальто чи курток, так що кожна модниця зможе вибрати собі варіант по фігурі.

Про актуальні моделі дублянок цього холодного сезону розповіла стиліст underapplestyle у себе в блозі в Інстаграм. Однак варто відзначити, що дублянки зі штучної шкіри у сильні морози вас не зігріють.

Актуальні дублянки на осінь-зиму 22/23:

  • укорочені — класно виглядають з широкими штанами та джинсами-трубами,
Актуальні дублянки на осінь-зиму — вкорочені
Актуальні дублянки на осінь-зиму — короткі
  • середньої довжини — бажано прямого крою,
Актуальні дублянки на осінь-зиму – середньої довжини
  • авіатори — в принципі річ поза часом,
Актуальні дублянки на осінь-зиму — авіатори
  • довгі — особливо в тренді з англійським коміром,
Актуальні дублянки на осінь-зиму — довгі
  • оверсайз моделі — об’ємні речі не втрачають своєї актуальності.
Актуальні дублянки на осінь-зиму — оверсайз

Раніше "Телеграф" писав, що одним із головних трендів осені 2022 року є знімні каптури. Вони з’явилися нещодавно, але вже стали дуже популярним аксесуаром.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Зима #Дублянка