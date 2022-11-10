Рус

Так не модно: як не можна носити найтрендовіший шарф в цьому сезоні (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2196
Дізнайтеся, як не можна носити наймодніший шарф у 2022-2023 Новина оновлена 10 листопада 2022, 07:46
Дізнайтеся, як не можна носити наймодніший шарф у 2022-2023. Фото freepik.com

Стилістичні помилки з шарфом зіпсують загальне враження від образу

Теплий шарф – це дуже важливий елемент вашого осінньо-зимового (і навіть ранньовесняного) гардеробу, тому варто дійсно заморочитися з його вибором та впровадженням в образи.

Стиліст Катерина розповіла про наймодніший у цьому сезоні шарф і про те, як носити шарф не треба. Потрібно почати з того, що найтрендовішим зараз є широкий і довгий шарф.

широкий та довгий шарф на дівчині

Будь-який колір такого шарфа, у тому числі насичений, а також геометричний принт (клітина, смужка) є актуальним.

широкий та довгий шарф на дівчині

Носимо, обмотавши один раз навколо шиї і перекинувши один кінець через плече, або просто накинувши на плечі.

широкий та довгий шарф на дівчині

Як не треба носити такий шарф

Стилістичні помилки можуть зіпсувати загальне враження від образу. Перша з них — "складне намотування".

широкий та довгий шарф на дівчині

Друга помилка – це коли шарф перетинається ременем від сумки крос-боді. Вибираємо або інший тип сумки, або ховаємо ремінь під шарф.

широкий та довгий шарф на дівчині

Третя помилка робиться, як правило, ще на етапі купівлі: коли купується так званий ансамбль "шапка+шарф" повністю ідентичних відтінків та фактур. Особливо помітний цей нюанс, якщо ми маємо справу з насиченим кольором.

широкий та довгий шарф на дівчині

В якості позитивних прикладів можна навести фото, де шапка і шарф в одному кольорі, але все ж у різних його відтінках, або коли колір шапки повторений лише частково в принті шарфа.

широкий та довгий шарф на дівчині

Четверта помилка — коли шарф одягнений поверх акцентного ворота верхнього одягу, наприклад, з хутряною облямівкою. Виглядає неакуратно, краще шарф "сховати" всередині куртки/дублянки або одягнути манишку.

широкий та довгий шарф на дівчині

Раніше "Телеграф" розповідав, від яких речей давно пора відмовитися у вашому гардеробі. Серед антитрендів: декор на джинсах, снікерси на танкетці, ошатні кофточки, блузи в обліпку та інші неактуальні тренди.

Теги:
#Мода #Шарф #Мода 2022