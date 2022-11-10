Так не модно: як не можна носити найтрендовіший шарф в цьому сезоні (фото)

Стилістичні помилки з шарфом зіпсують загальне враження від образу

Теплий шарф – це дуже важливий елемент вашого осінньо-зимового (і навіть ранньовесняного) гардеробу, тому варто дійсно заморочитися з його вибором та впровадженням в образи.

Стиліст Катерина розповіла про наймодніший у цьому сезоні шарф і про те, як носити шарф не треба. Потрібно почати з того, що найтрендовішим зараз є широкий і довгий шарф.

Будь-який колір такого шарфа, у тому числі насичений, а також геометричний принт (клітина, смужка) є актуальним.

Носимо, обмотавши один раз навколо шиї і перекинувши один кінець через плече, або просто накинувши на плечі.

Як не треба носити такий шарф

Стилістичні помилки можуть зіпсувати загальне враження від образу. Перша з них — "складне намотування".

Друга помилка – це коли шарф перетинається ременем від сумки крос-боді. Вибираємо або інший тип сумки, або ховаємо ремінь під шарф.

Третя помилка робиться, як правило, ще на етапі купівлі: коли купується так званий ансамбль "шапка+шарф" повністю ідентичних відтінків та фактур. Особливо помітний цей нюанс, якщо ми маємо справу з насиченим кольором.

В якості позитивних прикладів можна навести фото, де шапка і шарф в одному кольорі, але все ж у різних його відтінках, або коли колір шапки повторений лише частково в принті шарфа.

Четверта помилка — коли шарф одягнений поверх акцентного ворота верхнього одягу, наприклад, з хутряною облямівкою. Виглядає неакуратно, краще шарф "сховати" всередині куртки/дублянки або одягнути манишку.

Раніше "Телеграф" розповідав, від яких речей давно пора відмовитися у вашому гардеробі. Серед антитрендів: декор на джинсах, снікерси на танкетці, ошатні кофточки, блузи в обліпку та інші неактуальні тренди.