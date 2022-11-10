Що одягнути чоловіку на Новий рік 2023: ідеї для корпоративу та сімейних посиденьок

Головне в образі – це стриманість, солідність та привабливість

Ми вже писали про те, в чому варто зустрічати Новий рік-2023 жінкам. Тепер настав час приділити увагу і представникам сильної статі.

За східним календарем наступний рік пройде під заступництвом Чорного Водяного Кролика. Вважається, що якщо створити образ, який сподобається зодіакальному звірку, це зробить його союзником та помічником, пише Gadalkindom.

Що вдягнути чоловікові на Новий рік 2023

Оскільки Кролик характеризується помірністю і сімейністю, то і новорічний образ чоловіка повинен бути відповідним — потрібно уникати екстравагантності, зайвої декоративності.

Вбрання бажано, щоб було чорним, але також допустимі темні відтінки синього, коричного, сірого та бежевого. В ідеалі вам та вашій другій половинці потрібно вибрати однакові відтінки.

Що стосується аксесуарів, то вони можуть бути з малюнками та принтами: геометричними, абстрактними або такими, які нагадують про мистецтво. Надати "родзинки" новорічному можна за допомогою яскравої деталі, наприклад, метелика або хустки.

Костюми для чоловіка у Новорічну ніч 2023

Найкраще, якщо чоловік цього вечора відмовиться від джинсів на користь штанів. Якщо ви противник костюмів, то піджак можна замінити на в’язаний светр або пуловер.

На корпоратив постарайтеся підібрати якісний костюм та доповнити образ яскравою деталлю. Якщо ж ви зустрічаєте свято вдома чи в колі друзів, то можна вибрати зручний джемпер чи жилетку, поєднати їх зі штанами чи класичними джинсами.

Костюми для чоловіка на Новий рік 2023 Чорного Кролика

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