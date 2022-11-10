Нюдові чи чорні: стилістка розповіла, як правильно підібрати колготки під образ (фото)

При виборі колготок потрібно врахувати низку нюансів

Цілісність образу залежить від багато чого, і важливо не тільки дотримуватися останніх трендів сезону. Навіть така, здавалося б, дрібниця, як колготки, може порушити силует та зіпсувати лук. Тому при підборі колготок під одяг та взуття потрібно врахувати деякі моменти.

Щодо колготок завжди виникають питання. Які вибрати, чи актуальні кольорові, чи можна тілесні? Відповіді на ці модні завдання озвучила стилістка Ната Москаленко у своєму блозі в Instagram.

Якщо говорити про тренди, то на подіумах були помічені кольорові, напівпрозорі чорні, принтовані моделі з лого й із сітки, розповідає стилістка.

Базові моделі, такі як чорні матові та нюдові, актуальні завжди. Так, чорні матові колготки можуть бути до 100 ден, більше стилістка не рекомендує, тому що тоді вони виглядають, як легінси, і псують образ.

Нюдові колготки повинні створювати ефект голих ніг. Тому їх видно не повинно бути! Вибирати найкраще моделі до 15 ден без блиску і в кольорі, найближчому до вашої шкіри.

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