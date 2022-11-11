Коли шапка набридла: трендові альтернативи, які урізноманітнять ваші теплі образи (фото)

Балаклава — дівчатам з виразними вилицями, лінією щелепи та загостреними рисами — найкращий варіант.

Зима дедалі ближче, а разом із нею наближаються й морози, коли без головного убору на вулиці не обійтися. Багато дівчат відмовляються носити шапку взимку, адже "вона мені не личить", або щоб не зіпсувати зачіску, та й купа інших "причин". Однак їм на допомогу поспішають модні альтернативи "стандартній" шапці, як і з чим які поєднувати ми писали раніше.

Стиліст під ніком purpur.stylist в Інстаграм поділилася невеликою добіркою головних уборів на зиму, якими можна замінити шапку, що набридла. Варіантів залишиться, щоб кожна модниця вибрала варіант, який їй підійде за формою обличчя, стилю, а також за її особистим смаком.

Модні головні убори на зиму 2022/2023:

Шапка-вушанка — ідеальний варіант для круглої форми обличчя. Дещо компенсує обсяг і дуже тепло.

— ідеальний варіант для круглої форми обличчя. Дещо компенсує обсяг і дуже тепло. Хустка — жіночний і ніжний варіант. Причому вибирати можна моделі не тільки з вовни, а й зі шкіри, лакової шкіри, об’ємне плетіння або прошиту тканину плащову типу матеріалу для пуховиків.

— жіночний і ніжний варіант. Причому вибирати можна моделі не тільки з вовни, а й зі шкіри, лакової шкіри, об’ємне плетіння або прошиту тканину плащову типу матеріалу для пуховиків. Капор – вибирайте лише у яскравих кольорах. Взимку це хороший спосіб компенсувати бліду шкіру та похмуру погоду.

– вибирайте лише у яскравих кольорах. Взимку це хороший спосіб компенсувати бліду шкіру та похмуру погоду. Балаклава — дівчатам з виразними вилицями, лінією щелепи та загостреними рисами — найкращий варіант. Для довгих зимових прогулянок – ідеально!

— дівчатам з виразними вилицями, лінією щелепи та загостреними рисами — найкращий варіант. Для довгих зимових прогулянок – ідеально! Кепка та хустка — ще торік це поєднання було на всіх світових подіумах. Вибирайте саме атласні та глянцеві хустки у поєднанні з кепкою зі шкірозамінника або міцного деніму.

— ще торік це поєднання було на всіх світових подіумах. Вибирайте саме атласні та глянцеві хустки у поєднанні з кепкою зі шкірозамінника або міцного деніму. Бірі і хустка – ще одне нетривіальне поєднання. Шикарно виглядатиме з пальто або об’ємною курткою.

– ще одне нетривіальне поєднання. Шикарно виглядатиме з пальто або об’ємною курткою. Панама – для дівчат із круглими щічками – глибока посадка, така, щоб навіть трохи брови прикривала.

Раніше "Телеграф" розповідав, який верхній одяг на піку трендів цієї зими і як вибрати стильне та практичне пальто, шубу, дублянку чи пуховик.