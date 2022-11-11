Забудьте про них негайно: моделі спідниць, від яких віє несмаком (фото)

Викиньте такі спідниці негайно і не купуйте більше ніколи

Спідниця — це дуже стильна деталь гардероб, головне знати, які моделі вибирати, і як їх правильно поєднувати з іншими речами з шафи. Зазначимо, що зараз у моді багато чудових фасонів, які підходять для осінньої та зимової пори. Однак, крім трендів, важливо знати і про антитренди, про які ми й розповімо далі.

Стиліст Дар’я Тронова на своїй сторінці в Інстаграм показала і розповіла про ті моделі та фасони спідниць, які взагалі, зовсім, ніяк, нікому, ні за яких обставин носити не треба, адже вони зовсім не актуальні. І навіть візуально псують вашу фігуру.

Антитренди спідниць 2022/2023:

спідниці будь-якого крою завдовжки в районі коліна та трохи нижче.

спідниці-сонце в підлогу — як варіант із защипами на талії/на кокетці. Псує загальний силует і візуально збільшує стегна, роблячи їх дуже великими.

джинсові спідниці з колготками (і шорти, до речі, також).

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття на піку тенденцій взимку 2022-2023: вибір моделей порадує будь-яку модницю. А також ми писали, як урізноманітнити осінній гардероб трикотажем – є багато стильних речей із цієї затишної тканини.