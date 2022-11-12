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Як вибрати ідеальний пуховик на зиму 2022/2023: деталі, на які варто звернути увагу (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Пуховик на зиму має бути теплим та зручним Новина оновлена 12 листопада 2022, 12:01
Пуховик на зиму має бути теплим та зручним. Фото pexels.com

Корисні поради, які допоможуть знайти ідеальну куртку на зиму

Незабаром золоту пору змінить снігова і холодна зима, тому настав час бігти по магазинах і купувати теплий пуховик, який не дасть вам замерзнути на вулиці. Однак перед шопінгом варто вивчити кілька "правил", які допоможуть вам вибрати "правильну" куртку: зручну та головне теплу. І звичайно ж вивчіть всі тренди та антитренди пуховиків, щоб вибрати стильну модель верхнього одягу.

Як зазначила стиліст Олена Голуб на своїй сторінці в Інстаграм у моді, як і раніше, зручність, тому на цей фактор потрібно звертати центральну увагу при виборі пуховика. Навіть якщо це буде трендова куртка, але незручна для вас, швидше за все, носити її ви не будете. Який же обрати пуховик і на що звернути увагу при виборі?

Як вибрати пуховик на зиму:

  • Тканина — звертайте увагу на водовідштовхувальне просочення, а якщо буде вітрозахист, то взагалі буде ідеально.
  • Внутрішній наповнювач – натуральний пух+перо, штучний наповнювач: холлофайбер, синтепон, ізософт, синтепух, тинсулейт. Обов’язково звертайте увагу на густину наповнювача.
  • Колір — вибирайте на свій смак: ахроматичні, нейтральні, яскраві, з принтом — анімалістичним, в клітину, куряча лапка і т.д.
  • Довжина та крій — укорочений, подовжений, прямий, прямий з куліскою, бомбер, пальто-пуховик, оверсайз, пуховики-ковдра.
  • Відмовтеся від покупки — вузьких курток, що облягають, з укороченим рукавом, обробкою хутром і спідницею.
Антитренди пуховиків 2022-2023

Стильні варіанти пуховиків на зиму: фото

Пуховик на зиму 2022/2023 — тренди
Яскраві пуховики на зиму 2022/2023
пуховики на зиму 2022/2023 із принтом
Стильні пуховики на зиму 2022/2023
Трендові пуховики на зиму 2022/2023
пуховики на зиму 2022/2023
Оверсайз пуховики на зиму 2022/2023
пуховики на зиму 2022/2023 — як вибрати

Раніше "Телеграф" писав, як усунути неприємний запах з пуховика. Досвідчені господині усувають подібну проблему у простий спосіб.

Теги:
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