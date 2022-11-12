Поза часом та модою: яким критеріям має відповідати сумка, щоб довго "носилася" (фото)

Такий корисний аксесуар має бути високої якості та в лаконічному стилі

Сумка — аксесуар, який ми використовуємо щодня і, звичайно, потрібно знати, яку вибрати сумку, щоб вона виявилася не на один сезон, а на тривалий термін.

Загалом, щоб сумка прослужила довго, вона має відповідати наступним критеріям, зазначає стиліст SAMAL SAN:

В першу чергу вона повинна бути високої якості — тому що ви купуєте її не на один рік, і будете носити досить часто — сумка повинна витримати сотні ваших виходів.

— тому що ви купуєте її не на один рік, і будете носити досить часто — сумка повинна витримати сотні ваших виходів. Вирішувати ваші завдання . Якщо вам по роботі потрібно часто носити з собою документи/ноутбук та інші речі — зрозуміло, що сумка маленького та середнього розміру не стане базовою сумкою на кожен день.

. Якщо вам по роботі потрібно часто носити з собою документи/ноутбук та інші речі — зрозуміло, що сумка маленького та середнього розміру не стане базовою сумкою на кожен день. У стилі мінімалізм, лаконічна – така сумка не втратить своєї актуальності.

Базових кольорів — бордо, темно-синій, хакі, беж, карамель, чорний — ці кольори найбільш універсальні.

Модний блогер зібрала декілька актуальних моделей сумок "поза часом". Це універсальні позачасові моделі, особливо зверніть увагу на сумку-сідло у винному та багет у шоколадному відтінку.

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