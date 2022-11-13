Придивіться вже зараз: топ-5 трендових сумок, які будуть на піку популярності у 2023 році (фото)
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Варто зазначити, що моду повертають моделі, які були популярні 2-3 роки тому.
Сумка — це аксесуар, який 100% має кожна модниця в гардеробі, та ще й не один. І це правильно, адже під різний стиль та образ підходять різні сумочки. Однак зараз не про це, а про ті моделі, які будуть на піку популярності у новому році. Також раніше ми розповідали, як вибрати цей аксесуар "на довго", та показували моделі сумок "поза часом".
Стиліст Дар’я Тронова у своєму модному блозі в Інстаграм виділила п’ять основних моделей сумочок, на які варто звернути увагу у новому 2023 році. Варто відзначити, що попри їхню актуальність, деякі з них не зовсім зручні, проте мати чудовий вигляд.
Актуальні сумки 2023 року:
- Мініатюрні.
- Геометрія.
- Хутряна або з хутряною обробкою.
- Пухка.
- Конверт – бажано без ручки та середнього розміру. Можливо і пухка і з нейлону.
Раніше "Телеграф" розповідав, від яких речей давно настав час відмовитися у вашому гардеробі. Серед антитрендів: декор на джинсах, снікерси на танкетці, ошатні кофточки, блузи в обтяжку та інші неактуальні тренди.