Черевики на грубій підошві та різні варіації чобіт: трендове взуття на зиму 2022/2023 (фото)

Не втрачають своєї актуальності челсі, дуті моделі та чоботи з тисненням.

У новому зимовому сезоні дизайнери справді дивують, адже у трендах взуття виявилося дуже багато стильних варіантів чобіт та черевиків, що просто очі розбігаються. У трендах виявилося і гумове взуття, неонові забарвлення та рослинний принт, і навіть моделі, повністю виконані з хутра. І на цьому стильний перелік не закінчується.

Стиліст lizaprostyle у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася постом-підказкою, в якому розповіла та показала ті моделі зимового взуття, які будуть у тренді цієї зими. Модний експерт зазначила, що у своїй "модній шпаргалці" вона зібрала найцікавіші варіації класичного взуття, яке впишеться у повсякденний гардероб та вечірні аутфіти.

Модне взуття на зиму 2022/2023:

Найгарячішим трендом залишаються черевики на грубій підошві.

Різні варіації чобіт: ковбойські, з широкою халявою, зі збірками (вони ж "гармошка"), ботфорти.

Для найсміливіших — платформа в поєднанні з каблуком.

Також дизайнери не обділили увагою моделі з хутряним декором, які виглядають справді по-зимовому та затишно.

Раніше "Телеграф" розповідав, який верхній одяг на піку трендів цієї зими і як вибрати стильне та практичне пальто, шубу, дублянку чи пуховик.