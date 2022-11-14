У чому зустріти Новий рік-2023: ідеї для стильних образів, які зроблять вас королевою свята (фото)

Дуже важливо підібрати щось, що підходить саме для новорічного заходу

Ну що, є вже у когось новорічний настрій та модні ідеї для свята? Якщо ні, це цілком зрозуміло, адже в нашій країні йде війна, яка продовжує затьмарювати всіх українців. Однак нам потрібно тримати бойовий дух і дарувати позитив та приємні емоції собі та своїм близьким людям, щоб перемога настала якнайшвидше!

Стиліст SAMAL SAN підготувала добірку стильних яскравих святкових образів для натхнення. У ній наші читачки можуть ознайомитися як із вузькотематичними новорічними вбраннями, так і більш практичними, елегантними варіантами, які можна буде надалі прилаштувати до іншого святкового приводу.

Що вдягнути на Новий 2023-й рік

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