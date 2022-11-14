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У чому зустріти Новий рік-2023: ідеї для стильних образів, які зроблять вас королевою свята (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
27 стильних ідей образів для свята Новина оновлена 14 листопада 2022, 11:35
27 стильних ідей образів для свята. Фото freepik.com

Дуже важливо підібрати щось, що підходить саме для новорічного заходу

Ну що, є вже у когось новорічний настрій та модні ідеї для свята? Якщо ні, це цілком зрозуміло, адже в нашій країні йде війна, яка продовжує затьмарювати всіх українців. Однак нам потрібно тримати бойовий дух і дарувати позитив та приємні емоції собі та своїм близьким людям, щоб перемога настала якнайшвидше!

Стиліст SAMAL SAN підготувала добірку стильних яскравих святкових образів для натхнення. У ній наші читачки можуть ознайомитися як із вузькотематичними новорічними вбраннями, так і більш практичними, елегантними варіантами, які можна буде надалі прилаштувати до іншого святкового приводу.

Що вдягнути на Новий 2023-й рік

наряди сукні на новий рік 2023
наряди плаття на новий рік 2023
наряди сукні на новий рік 2023
наряди сукні на новий рік 2023
новорічні вбрання сукні
новорічні вбрання сукні
новорічні вбрання плаття
новорічні вбрання сукні
новорічні вбрання сукні

Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні будуть у тренді цієї зими. А також ми писали про наймодніші аксесуари осіннього сезону, які підійдуть під будь-який образ.

Теги:
#Мода #Новий рік #Наряди