У чому зустріти Новий рік-2023: ідеї для стильних образів, які зроблять вас королевою свята (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Дуже важливо підібрати щось, що підходить саме для новорічного заходу
Ну що, є вже у когось новорічний настрій та модні ідеї для свята? Якщо ні, це цілком зрозуміло, адже в нашій країні йде війна, яка продовжує затьмарювати всіх українців. Однак нам потрібно тримати бойовий дух і дарувати позитив та приємні емоції собі та своїм близьким людям, щоб перемога настала якнайшвидше!
Стиліст SAMAL SAN підготувала добірку стильних яскравих святкових образів для натхнення. У ній наші читачки можуть ознайомитися як із вузькотематичними новорічними вбраннями, так і більш практичними, елегантними варіантами, які можна буде надалі прилаштувати до іншого святкового приводу.
Що вдягнути на Новий 2023-й рік
Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні будуть у тренді цієї зими. А також ми писали про наймодніші аксесуари осіннього сезону, які підійдуть під будь-який образ.