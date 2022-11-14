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Кольорові тіні і висвітлені брови: тренди макіяжу цієї зими, які вражають (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
Які тренди макіяжу будуть актуальну взимку 2022-2023 Новина оновлена 14 листопада 2022, 16:24
Які тренди макіяжу будуть актуальну взимку 2022-2023. Фото freepik.com

Названо гарячі тренди мейкапу майбутнього сезону

Поговоримо про макіяж, а саме про тренди, які задали візажисти світових брендів. Адже макіяж — це важлива складова будь-якого образу і зовсім неважливо куди ви збираєтесь — гарний макіяж завжди доповнить ваш образ.

Запам’ятайте, що модний макіяж повинен підкреслювати ваші переваги і приховувати недоліки. Та найголовніше, - який макіяж ви б не обрали, шкіра повинна бути доглянутою.

Стиліст Інна (stylist.inna) зібрала гарячі тренди макіяжу, які будуть актуальні цієї зими.

Натуральний макіяж

Натуральний макіяж

Багато рум'ян

Багато рум'ян

Акцентні стрілки

Акцентні стрілки

Висвітлені брови

Висвітлені брови

Блиск

Блиск макіяж

Кольорові тіні та металік

Кольорові тіні та металік

Smoky eyes

Смоки айс

Яскраві та матові губи

Яскраві та матові губи

Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні будуть у тренді цієї зими. А також ми писали про наймодніші аксесуари осіннього сезону, які підійдуть під будь-який образ.

Теги:
#Мода #Макіяж