Кольорові тіні і висвітлені брови: тренди макіяжу цієї зими, які вражають (фото)

Названо гарячі тренди мейкапу майбутнього сезону

Поговоримо про макіяж, а саме про тренди, які задали візажисти світових брендів. Адже макіяж — це важлива складова будь-якого образу і зовсім неважливо куди ви збираєтесь — гарний макіяж завжди доповнить ваш образ.

Запам’ятайте, що модний макіяж повинен підкреслювати ваші переваги і приховувати недоліки. Та найголовніше, - який макіяж ви б не обрали, шкіра повинна бути доглянутою.

Стиліст Інна (stylist.inna) зібрала гарячі тренди макіяжу, які будуть актуальні цієї зими.

Натуральний макіяж

Багато рум'ян

Акцентні стрілки

Висвітлені брови

Блиск

Кольорові тіні та металік

Smoky eyes

Яскраві та матові губи

Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні будуть у тренді цієї зими. А також ми писали про наймодніші аксесуари осіннього сезону, які підійдуть під будь-який образ.