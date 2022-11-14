Як вибрати стильну дублянку на цю зиму: є лише два важливі правила (фото)

У дублянці ви виглядатимете трендово і не замерзнете

Найголовніше модне завдання осінньо-зимового періоду – вибір верхнього одягу. Якщо не можете визначитися між курткою, пуховиком та шубою, то придивіться до дублянок – теплий та зручний варіант на холодний час. Цього сезону в тренді багато красивих фасонів.

Про те, як обрати стильну дублянку на зиму-2023, розповідає український стиліст Матвій Калугін у своєму фешнблозі в Instagram. За його словами, необхідно розуміти актуальні на довгострокову перспективу силуети та тренди.

Так, стиліст виділяє два основні правила при виборі дублянки :

Щільність виробу. Зовнішнє покриття та хутро повинні бути щільними, товстими. Не варто купувати тоненькі дублянки-кардигани, які іноді пропонують бренди. Об `єм. Дублянка повинна вільно сідати на теплі светри та світшоти. Краще взяти виріб на розмір більше, який не обтягуватиме і, відповідно, спотворюватиме ваш силует.

Калугін зазначає, що зараз є багато гідних та дуже стильних варіантів у будь-якому ціновому сегменті. Можна вибрати дублянку-авіатор, укорочений варіант, з об’ємним відкладним коміром або хутром-букле.

Жіночний силует

Бомбер – останній тренд

Така довжина захистить у холод

Акцент на комірі

Стильний базовий фасон

Незвичайна фактура

Не бійтеся кольору

Укорочена дублянка — хіт сезону

Ця модель підійде під будь-який образ

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