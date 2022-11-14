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Як вибрати стильну дублянку на цю зиму: є лише два важливі правила (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Дублянка – відмінний варіант верхнього одягу на холодний сезон
Дублянка – відмінний варіант верхнього одягу на холодний сезон. Фото elle.com.au

У дублянці ви виглядатимете трендово і не замерзнете

Найголовніше модне завдання осінньо-зимового періоду – вибір верхнього одягу. Якщо не можете визначитися між курткою, пуховиком та шубою, то придивіться до дублянок – теплий та зручний варіант на холодний час. Цього сезону в тренді багато красивих фасонів.

Про те, як обрати стильну дублянку на зиму-2023, розповідає український стиліст Матвій Калугін у своєму фешнблозі в Instagram. За його словами, необхідно розуміти актуальні на довгострокову перспективу силуети та тренди.

Так, стиліст виділяє два основні правила при виборі дублянки :

  1. Щільність виробу. Зовнішнє покриття та хутро повинні бути щільними, товстими. Не варто купувати тоненькі дублянки-кардигани, які іноді пропонують бренди.
  2. Об `єм. Дублянка повинна вільно сідати на теплі светри та світшоти. Краще взяти виріб на розмір більше, який не обтягуватиме і, відповідно, спотворюватиме ваш силует.

Калугін зазначає, що зараз є багато гідних та дуже стильних варіантів у будь-якому ціновому сегменті. Можна вибрати дублянку-авіатор, укорочений варіант, з об’ємним відкладним коміром або хутром-букле.

Стильна дублянка на зиму
Жіночний силует
Дублянка-бомбер
Бомбер – останній тренд
Дублянка міді
Така довжина захистить у холод
Дублянка з відкладним коміром
Акцент на комірі
Дублянка з прямим замком
Стильний базовий фасон
Дублянка з хутром
Незвичайна фактура
Яскрава дублянка
Не бійтеся кольору
Укорочена дублянка
Укорочена дублянка — хіт сезону
Дублянка авіатор
Ця модель підійде під будь-який образ

Раніше "Телеграф" розповідав, як обрати ідеальний пуховик на зиму. А також ми писали, яке взуття в моді цього сезону і зігріє ваші ноги.

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#Мода #Дублянка #Дублянки