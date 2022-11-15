Як урізноманітнити нудний гардероб: чотири приклади, коли наші речі нас потворять (фото)

Ці речі однотипні і цікавого образу із них не вийде

Знаєте, який найголовніший, найнеприємніший інсайт буває у клієнток стилістів? "У мене все однакове! А я думала, що у мене різноманітний гардероб!". Тобто розкривається одна з головних причин "нема чого надіти!".

Звичайно, нічого, якщо ви бачите в дзеркалі однакову картинку рік у рік. Чому ви не бачите цієї одноманітності, пояснила стиліст Тетяна Бєлявіна. З її слів, ви ніколи не дивилися на свої речі під таким кутом. Ви бачите:

кофточки різних кольорів

одні штани трохи вільніші, а інші щільніші

це різні сукні, тому що у них різний колір і принт

Але за різноманітність відповідає крій. На прикладах нижче можна розібратися з однотипністю або одноманітністю.

Кофточки

Однаковий виріз, ширина рукава, прилягання (це — наскільки вас річ облягає чи сидить вільно) — від цього залежить, чи будуть речі виглядати, як під копірку чи ні.

Штани

Тут важлива довжина та ширина. Якщо всі вкорочені і вузькі, але одні сильно в обліпку, а інші трохи вільніші, то вважайте, що у вас знову попрацював ксерокс.

Спідниці

Тут просто біда. Знайдете один фасон і тиражуєте всіх кольорів веселки. Добре, що кольорів, але зазвичай це чорний, сірий, коричневий. Найпоширеніший фасон — це спідниця-олівець завдовжки +/- коліно.

Сукні

Тут буває або все прямо, або на поясі. Так, залежить від фігури, але для одного типу все ж таки варіанти не сходяться в один.

Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні будуть у тренді цієї зими. А також ми писали про наймодніші аксесуари осіннього сезону, які підійдуть під будь-який образ.