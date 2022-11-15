Як правильно поєднувати верхній одяг з головними уборами: "шпаргалка", яка допоможе уникнути нудних варіацій (фото)

Експериментуйте та залишайтеся стильними за будь-якої погоди

Поєднання верхнього одягу та головних уборів викликає чи не найбільше запитань. Розберемося раз і назавжди з цим, бо часи, коли ми носили лише берет під пальто і в‘язані шапки під пуховик, давно минули.

Під один і той самий тип верхнього одягу можна підібрати максимально різні та полярні за стилем головні убори. Та так, аби було не тільки красиво, а ще й тепло, зазначає персональний стиліст Матвій Калугін.

Модний блогер підготував корисну шпаргалку з поєднаннями. "Якщо у вас зійдуться зірки у дизайні, характері речей, поєднанню за пропорціями та силуетами, тоді ви можете хоч літню бандану з шубою вдягти. Бо чому ні?", — пише стиліст.

Пуховик у спортивному стилі

З панамою, кепкою, капором, вушанкою, балаклавою, шапкою з помпоном.

Більш елегантний формат пуховика

З капором, кепі, кепкою, вушанкою, хусткою, шапкою-біні, балаклавою.

Структуроване, елегантне пальто

З хусткою, кепі, капелюхом, капором, кепкою, кашеміровою шапкою.

Розслаблене пальто-оверсайз

З балаклавою, кепкою, капелюхом, шапкою-біні, кепі, капором.

Дублянка

З капором, кепі, хусткою, кепкою, шапкою-біні, балаклавою, кашеміровою шапкою.

Шуба

З шапкою-біні, хусткою, балаклавою, кепі, вушанкою, капором, кашеміровою шапкою.

Бомбер

З вушанкою, шапкою-біні, балаклавою, капором, кепкою.

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