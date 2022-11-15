Як правильно поєднувати верхній одяг з головними уборами: "шпаргалка", яка допоможе уникнути нудних варіацій (фото)
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Експериментуйте та залишайтеся стильними за будь-якої погоди
Поєднання верхнього одягу та головних уборів викликає чи не найбільше запитань. Розберемося раз і назавжди з цим, бо часи, коли ми носили лише берет під пальто і в‘язані шапки під пуховик, давно минули.
Під один і той самий тип верхнього одягу можна підібрати максимально різні та полярні за стилем головні убори. Та так, аби було не тільки красиво, а ще й тепло, зазначає персональний стиліст Матвій Калугін.
Модний блогер підготував корисну шпаргалку з поєднаннями. "Якщо у вас зійдуться зірки у дизайні, характері речей, поєднанню за пропорціями та силуетами, тоді ви можете хоч літню бандану з шубою вдягти. Бо чому ні?", — пише стиліст.
Пуховик у спортивному стилі
З панамою, кепкою, капором, вушанкою, балаклавою, шапкою з помпоном.
Більш елегантний формат пуховика
З капором, кепі, кепкою, вушанкою, хусткою, шапкою-біні, балаклавою.
Структуроване, елегантне пальто
З хусткою, кепі, капелюхом, капором, кепкою, кашеміровою шапкою.
Розслаблене пальто-оверсайз
З балаклавою, кепкою, капелюхом, шапкою-біні, кепі, капором.
Дублянка
З капором, кепі, хусткою, кепкою, шапкою-біні, балаклавою, кашеміровою шапкою.
Шуба
З шапкою-біні, хусткою, балаклавою, кепі, вушанкою, капором, кашеміровою шапкою.
Бомбер
З вушанкою, шапкою-біні, балаклавою, капором, кепкою.
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