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Пір’я, стрази та оксамит: яку сукню вибрати на Новий рік, щоб виглядати приголомшливо (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Новорічне вбрання дуже важливе для кожної дівчини Новина оновлена 15 листопада 2022, 16:03
Новорічне вбрання дуже важливе для кожної дівчини. Фото pexels.com

На новорічній вечірці можна сяяти у всіх сенсах цього слова

Неважливо, ви зустрічатимете Новий рік 2023 в затишному колі сім’ї або підете на галасливу вечірку, варто продумати вбрання. Свято дає можливість відійти від практичних повсякденних луків і створити яскравий стильний образ. Блиск, паєтки, оксамит, стрази та пір’я – головні новорічні тренди.

Коли справа доходить до вибору ідеального вбрання для вечірки, пише standard, є безпомилкові способи одягнутися так, щоб виглядати надзвичайно. Якщо не знаєте, що одягти на Новий рік, то сукня – ідеальне рішення. Цього сезону різноманіття фасонів і кольорів дуже тішить.

Так, прикрасять ваш ансамбль паєтки і стрази, оксамитові елементи, вдало розташовані вирізи, які злегка додають відвертості, але при цьому виглядають досить скромно, або гарні банти, які змусять вас відчути головним подарунком під час свята. Якщо хочете бути в центрі уваги на новорічному вечорі, то придивіться до сукні з пір’ям та насичених відтінків. Довжину підбирайте на свій смак, але особливо у топі цього року міні.

Сукні на Новий рік 2023
Актуальна як довжина міні, так і міді
Сукні на Новий рік 2023
Виріз стане акцентом образу
Сукні на Новий рік 2023
Сміливо прикрашайте себе блиском і пір’ям

Раніше "Телеграф" розповідав, що підійде для святкування Нового року не лише сукня, а й елегантні костюми та комплекти. Образ можна підібрати такий, щоби став у нагоді не тільки на новорічну вечірку, а й для майбутніх урочистих подій.

Теги:
#Мода #Новий рік #Плаття