Пір’я, стрази та оксамит: яку сукню вибрати на Новий рік, щоб виглядати приголомшливо (фото)

На новорічній вечірці можна сяяти у всіх сенсах цього слова

Неважливо, ви зустрічатимете Новий рік 2023 в затишному колі сім’ї або підете на галасливу вечірку, варто продумати вбрання. Свято дає можливість відійти від практичних повсякденних луків і створити яскравий стильний образ. Блиск, паєтки, оксамит, стрази та пір’я – головні новорічні тренди.

Коли справа доходить до вибору ідеального вбрання для вечірки, пише standard, є безпомилкові способи одягнутися так, щоб виглядати надзвичайно. Якщо не знаєте, що одягти на Новий рік, то сукня – ідеальне рішення. Цього сезону різноманіття фасонів і кольорів дуже тішить.

Так, прикрасять ваш ансамбль паєтки і стрази, оксамитові елементи, вдало розташовані вирізи, які злегка додають відвертості, але при цьому виглядають досить скромно, або гарні банти, які змусять вас відчути головним подарунком під час свята. Якщо хочете бути в центрі уваги на новорічному вечорі, то придивіться до сукні з пір’ям та насичених відтінків. Довжину підбирайте на свій смак, але особливо у топі цього року міні.

Актуальна як довжина міні, так і міді

Виріз стане акцентом образу

Сміливо прикрашайте себе блиском і пір’ям

Раніше "Телеграф" розповідав, що підійде для святкування Нового року не лише сукня, а й елегантні костюми та комплекти. Образ можна підібрати такий, щоби став у нагоді не тільки на новорічну вечірку, а й для майбутніх урочистих подій.