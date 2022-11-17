Так зустрічати Новий рік не можна: антитренди вбрань, які вийшли з моди 10 років тому (фото)

Їх точно не варто розглядати для свят, що вже наближаються

Вже вибрали для себе ідеальне новорічне вбрання? У чому плануєте зустрічати Новий рік-2023? Якщо ще ні, то ось вам докладний розбір неактуальних святкових вбрань.

Навіть якщо сукня і продається в новій колекції, вона може давно застаріти, зазначає стиліст SAMAL SAN. Дайте спокій бандажним сукням, сукням з гіпюру в обліпку, атласним моделям у квіточку. Баска на сукні втратила актуальність ще кілька років тому, модель малет (ззаду спідниця довга, спереду до колін) не актуальна, спідниця-тюльпан на сукні теж поганий варіант.

Короткі сукні по фігурі з подовженою сіткою/мережевом зверху – такі не беріть!

Сукні та спідниці з баскою на талії безнадійно застаріли. Такий фасон був актуальний років сім тому, а зараз час про нього забути.

Якщо ви не можете дати сукні точне визначення і хочеться назвати його цікавеньким — швидше за все, воно не актуальне. Косухо-сукня? Сукня-кардиган? Такі моделі не є актуальними.

Трапляються рідкісні випадки, коли сукня з рукавом три чверті актуальна, але найчастіше такі моделі вже застаріли. Крім рукава, звертаємо увагу на деталі, найчастіше не актуальну модель легко визначити по негармонійному поєднанню матеріалів, фактур, принтів та деталей в одному виробі.

Бандажні сукні, що стягують, як довгі, так і короткі теж прибираємо подалі, такі моделі давно не актуальні.

Сукні з усілякими мереживними вставками, на рукавах, поділі, комірі — морально застаріли.

Комбінезони носимо! Але не ті, у яких низ і верх повністю облягає. Якщо штани скінні, то верх може бути вільним або з об’ємними рукавами як варіант. Або штани вільного крою до підлоги, а топ корсетного типу.

Зазначимо, що дизайнери вже на повну силу впроваджують свої ідеї і привносять в моду нові тренди на сукні взимку. Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні будуть у тренді цієї зими.