Найтрендовіше взуття на осінньо-зимовий сезон: як стильно носити уггі (фото)

Уггі знову повернулися на вершину модних тенденцій

Вибір взуття на холодну пору року – важливе завдання. У моді цього сезону маса варіантів стильного взуття, але, мабуть, найкомфортніший з них – уггі. У них вашим ногам буде зручно і тепло, хоча ця пара чудово впишеться у різні осінні та зимові образи.

Про те, як стильно носити в осінньо-зимовий сезон це трендове взуття – уггі, розповідає модний блог modeis.me у Instagram. Це дуже зручне і практичне взуття давно сподобалося стрітстайлерам, але цього року набуло нової хвилі популярності.

Стилісти вважають, що тренд на уггі, який цієї осені просто-таки став "вірусним", підтверджує циклічність моди. Тепер комфортні теплі валянки – не просто взуття для прогулянок із собакою. Селебріті, стрітстайлери та моделі комбінують його з різними трендами сезону осінь-зима.

Уггі підійдуть як до оверсайз-жакету, так і до джинсового ансамблю. Не менш доречно це взуття виглядає зі спортивним костюмом. Уггі гармонують як зі штанами й джинсами, так і зі спідницями. Найпопулярнішою залишається коротка пара в карамельному відтінку, яка чудово вписується в практично будь-який міський лук, відзначають стилісти.

Уггі добре поєднуються зі штанами та джинсами

Карамельний відтінок підійде під будь-який образ

Лосини або короткий низ – ці новомодні валянки гармоніюють з усім

Таке взуття впишеться у розслаблені луки просто чудово

В уггах вам завжди буде зручно

Завдяки кольору уггі можуть стати акцентом наряду

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