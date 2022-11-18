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Уггі, дутики та моделі з овчини: ідеальне взуття для довгих зимових прогулянок (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Модне зимове взуття 2022/2023 Новина оновлена 18 листопада 2022, 08:06
Модне зимове взуття 2022/2023. Фото pexels.com

Таке взуття дуже легко вписати у будь-який ваш образ

Один з найважливіших і найвідповідальніших виборів зимового гардероба — це вибір правильного взуття, адже в холод дуже важливо, щоб ніжки були в теплі. У моді цього сезону безліч варіантів стильного взуття, проте сьогодні ми хочемо поговорити про ті варіанти, які підходять активного способу життя. Якщо ви любите багато ходити навіть взимку — зверніть увагу на одну з цих моделей.

Модною добіркою найтепліших та найактуальніших пар взуття на зиму 2022/2023 поділилася стиліст під ніком styleme.by у своєму блозі в Інстаграм. Модний експерт зауважила, що ці варіанти ідеально підходять не лише для міста, а й для довгих зимових прогулянок.

Модне зимове взуття 2022/2023

  • Овчина та будь-які варіації з нею
Модне зимове взуття 2022/2023 — овчина
  • Хайкери
Модне зимове взуття 2022/2023 — хайкери
  • Уггі
Модне зимове взуття 2022/2023 — уггі
  • Дутики
Модне зимове взуття 2022/2023 — дутики
  • Черевики та челсі
Модне зимове взуття 2022/2023 — черевики, челсі
  • MOON BOOTS
Модне зимове взуття 2022/2023 — MOON BOOTS
  • Клоги, мюлі з овчиною
Модне зимове взуття 2022/2023 — Клоги, мюлі з овчиною
  • TIMBERLAND та схожі моделі
Модне зимове взуття 2022/2023 — TIMBERLAND та схожі моделі

Раніше "Телеграф" розповідав про тренди на верхній одяг узимку-2023. Є багато варіантів стильних та красивих дублянок, які зігріють вас у мороз. А також ми писали, як вибрати ідеальний пуховик на зимовий сезон.

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#Взуття #Стиль #Зима