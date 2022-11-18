Уггі, дутики та моделі з овчини: ідеальне взуття для довгих зимових прогулянок (фото)
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Таке взуття дуже легко вписати у будь-який ваш образ
Один з найважливіших і найвідповідальніших виборів зимового гардероба — це вибір правильного взуття, адже в холод дуже важливо, щоб ніжки були в теплі. У моді цього сезону безліч варіантів стильного взуття, проте сьогодні ми хочемо поговорити про ті варіанти, які підходять активного способу життя. Якщо ви любите багато ходити навіть взимку — зверніть увагу на одну з цих моделей.
Модною добіркою найтепліших та найактуальніших пар взуття на зиму 2022/2023 поділилася стиліст під ніком styleme.by у своєму блозі в Інстаграм. Модний експерт зауважила, що ці варіанти ідеально підходять не лише для міста, а й для довгих зимових прогулянок.
Модне зимове взуття 2022/2023
- Овчина та будь-які варіації з нею
- Хайкери
- Уггі
- Дутики
- Черевики та челсі
- MOON BOOTS
- Клоги, мюлі з овчиною
- TIMBERLAND та схожі моделі
Раніше "Телеграф" розповідав про тренди на верхній одяг узимку-2023. Є багато варіантів стильних та красивих дублянок, які зігріють вас у мороз. А також ми писали, як вибрати ідеальний пуховик на зимовий сезон.