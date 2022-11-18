Уггі, дутики та моделі з овчини: ідеальне взуття для довгих зимових прогулянок (фото)

Таке взуття дуже легко вписати у будь-який ваш образ

Один з найважливіших і найвідповідальніших виборів зимового гардероба — це вибір правильного взуття, адже в холод дуже важливо, щоб ніжки були в теплі. У моді цього сезону безліч варіантів стильного взуття, проте сьогодні ми хочемо поговорити про ті варіанти, які підходять активного способу життя. Якщо ви любите багато ходити навіть взимку — зверніть увагу на одну з цих моделей.

Модною добіркою найтепліших та найактуальніших пар взуття на зиму 2022/2023 поділилася стиліст під ніком styleme.by у своєму блозі в Інстаграм. Модний експерт зауважила, що ці варіанти ідеально підходять не лише для міста, а й для довгих зимових прогулянок.

Модне зимове взуття 2022/2023

Овчина та будь-які варіації з нею

Хайкери

Уггі

Дутики

Черевики та челсі

MOON BOOTS

Клоги, мюлі з овчиною

TIMBERLAND та схожі моделі

Раніше "Телеграф" розповідав про тренди на верхній одяг узимку-2023. Є багато варіантів стильних та красивих дублянок, які зігріють вас у мороз. А також ми писали, як вибрати ідеальний пуховик на зимовий сезон.