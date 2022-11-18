З чим поєднувати пуховик, щоб виглядати чудово: стильні варіанти головних уборів (фото)

Залишайтеся стильними в будь-яку погоду: навіть у шапці, шарфі та пуховику.

Перше, що ми бачимо, зустрічаючи людину взимку на вулиці, це її куртку і шапку. Ви можете бути одягнені найстильнішим чином, але якщо ваш верхній одяг та головний убір не трендові та не поєднуються між собою, адже і образ може бути зіпсований. Ну перше враження про ваш стиль так точно. Ми допоможемо вам цього уникнути.

Стиліст Євгенія, яка веде свій модний блог в Інстаграм під ніком esv.life.style, поділилася модною шпаргалкою, яка допоможе кожній модниці не лише підібрати собі стильний пуховик, а й правильно поєднувати його з трендовими головними уборами. Також модний експерт відзначила три правила, яких варто дотримуватись узимку:

По-перше, актуальний верхній одяг — оверсайз. Не бійтеся виглядати об’ємно – у будь-якому розмірі це виглядає однаково.

По-друге, поєднуйте базові пуховики (мінімум декору) і зі спідницями також.

По-третє, довжина пуховика може бути будь-якою. Від укороченого до довгого. І не важливо, наскільки з-під нього видно спідницю.

Як стильно поєднувати пуховики з головними уборами:

З шапкою будь-якого кольору.

З бейсболками – варіант на теплу зиму, або за наявності каптуру.

З панамою — стильні варіанти: шкіряні, хутряні, стьобані.

З балаклавою – для модниць, які не бояться зіпсувати зачіску.

Берет — дуже романтичне поєднання.

Косинка, хустка — максимально жіночний варіант.

Шапка-вушанка — в топі в’язані та тканинні моделі.

Маніжка з капюшоном, капелюх, трикотажний чепчик.

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