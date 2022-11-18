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З чим поєднувати пуховик, щоб виглядати чудово: стильні варіанти головних уборів (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Модні головні убори на зиму 2022/2023 Новина оновлена 18 листопада 2022, 11:32
Модні головні убори на зиму 2022/2023. Фото instagram

Залишайтеся стильними в будь-яку погоду: навіть у шапці, шарфі та пуховику.

Перше, що ми бачимо, зустрічаючи людину взимку на вулиці, це її куртку і шапку. Ви можете бути одягнені найстильнішим чином, але якщо ваш верхній одяг та головний убір не трендові та не поєднуються між собою, адже і образ може бути зіпсований. Ну перше враження про ваш стиль так точно. Ми допоможемо вам цього уникнути.

Стиліст Євгенія, яка веде свій модний блог в Інстаграм під ніком esv.life.style, поділилася модною шпаргалкою, яка допоможе кожній модниці не лише підібрати собі стильний пуховик, а й правильно поєднувати його з трендовими головними уборами. Також модний експерт відзначила три правила, яких варто дотримуватись узимку:

  • По-перше, актуальний верхній одяг — оверсайз. Не бійтеся виглядати об’ємно – у будь-якому розмірі це виглядає однаково.
  • По-друге, поєднуйте базові пуховики (мінімум декору) і зі спідницями також.
  • По-третє, довжина пуховика може бути будь-якою. Від укороченого до довгого. І не важливо, наскільки з-під нього видно спідницю.

Як стильно поєднувати пуховики з головними уборами:

  • З шапкою будь-якого кольору.
Модні головні убори на зиму
  • З бейсболками – варіант на теплу зиму, або за наявності каптуру.
Модні головні убори на зиму
  • З панамою — стильні варіанти: шкіряні, хутряні, стьобані.
Модні головні убори на зиму
  • З балаклавою – для модниць, які не бояться зіпсувати зачіску.
Модні головні убори на зиму
  • Берет — дуже романтичне поєднання.
Модні головні убори на зиму
  • Косинка, хустка — максимально жіночний варіант.
Модні головні убори на зиму
  • Шапка-вушанка — в топі в’язані та тканинні моделі.
Модні головні убори на зиму
  • Маніжка з капюшоном, капелюх, трикотажний чепчик.
Модні головні убори на зиму

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Теги:
#Мода #Жіноча мода #Стиль #Головні убори #Пуховик