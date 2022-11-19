Як правильно поєднувати верхній одяг з шапками та шарфами: модні трюки, які зроблять вас чарівним (фото)

Під об’ємну куртку потрібно вибирати об’ємні аксесуари

Щоб ваш зимовий образ був максимально стильним, важливо не тільки вибрати теплий і трендовий верхній одяг – пальто, пуховик чи шубу, та додати до них такі ж стильні шапки, або інші модні альтернативи, типу панами чи хустки, а й правильно їх поєднувати. Як це робити – читайте далі.

Стиліст під ніком purpur.stylist у своєму блозі в Інстаграм поділилася модним лікнепом на тему правильного поєднання верхнього одягу: пальто, дублянки, пуховика, косухи тощо, із зимовими аксесуарами — шарфами та головними уборами. Модний експерт відзначила головні правила підбору аксесуарів до різних курток і показала кілька наочних прикладів.

"Запам’ятайте просте правило – об‘ємному – об’ємне! Об’ємному пуховику що? Правильно – об’ємні шарфи та шапки! Не треба із зимовим вовняним пальто носити тоненький трикотажний шарф! Вони один з одним не пара!" — наголосила стиліст.

Як стильно поєднувати верхній одяг та аксесуари

Список базових характеристик шапок та шарфів для вашого верхнього одягу:

Подовжені пуховик і дублянка — об’ємні шапки, з відворотом, середньої та великої в’язки, шкіряні хустки, вовняні хустки (зав’язані об’ємно), балаклава та капори. Хустки з такого ж матеріалу, як і пуховик, утеплені або велика в’язка. Шарфи довгі, об’ємні валяні із вовни або велика в’язка. Утеплені панами та кепки теж виглядатимуть гармонійно.

— об’ємні шапки, з відворотом, середньої та великої в’язки, шкіряні хустки, вовняні хустки (зав’язані об’ємно), балаклава та капори. Хустки з такого ж матеріалу, як і пуховик, утеплені або велика в’язка. Шарфи довгі, об’ємні валяні із вовни або велика в’язка. Утеплені панами та кепки теж виглядатимуть гармонійно. Курточка і коротка дублянка — якщо тепло, можна надіти кепку, шкіряну хустку, бере. Шапки біне середньої в’язки, капори, балаклави, утеплені кепки та панами. Шарф все ще об’ємний, але можна завдовжки куртки.

— якщо тепло, можна надіти кепку, шкіряну хустку, бере. Шапки біне середньої в’язки, капори, балаклави, утеплені кепки та панами. Шарф все ще об’ємний, але можна завдовжки куртки. Зимове пальто – з високим закритим комірцем: об’ємні шапки та шарфи на холод. Кепки, берети, капелюшки з козирком та їх мікс із шовковими хустками можливий, якщо комір пальта відкритий, і ви надягаєте високе горло светра. Комбі вовняної хустки та берета, а також кепки можна носити і із закритим коміром пальто.

Демісезонне пальто – тонкі шапки, трикотажні та невагомі шарфи. А ще – кепки, берети, картузи та капелюшки.

– тонкі шапки, трикотажні та невагомі шарфи. А ще – кепки, берети, картузи та капелюшки. Косуха — якщо косуха осіння: уникайте об’ємних шарфів, шапок. Якщо зимова – з нею буде добре багато крім тоненьких трикотажних шарфів, шапок.

— якщо косуха осіння: уникайте об’ємних шарфів, шапок. Якщо зимова – з нею буде добре багато крім тоненьких трикотажних шарфів, шапок. Тренч — до тонкого виробу потрібні невеликі аксесуари: кепки, хустки шовкові, берети, капелюшки.

Раніше "Телеграф" розповідав, які шарфи на піку трендів цього сезону. А також ми писали, які є нюанси поєднання головного убору з верхнім одягом.