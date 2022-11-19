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Як правильно поєднувати верхній одяг з шапками та шарфами: модні трюки, які зроблять вас чарівним (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Як скласти стильний образ на зиму Новина оновлена 19 листопада 2022, 07:58
Як скласти стильний образ на зиму. Фото pexels.com

Під об’ємну куртку потрібно вибирати об’ємні аксесуари

Щоб ваш зимовий образ був максимально стильним, важливо не тільки вибрати теплий і трендовий верхній одяг – пальто, пуховик чи шубу, та додати до них такі ж стильні шапки, або інші модні альтернативи, типу панами чи хустки, а й правильно їх поєднувати. Як це робити – читайте далі.

Стиліст під ніком purpur.stylist у своєму блозі в Інстаграм поділилася модним лікнепом на тему правильного поєднання верхнього одягу: пальто, дублянки, пуховика, косухи тощо, із зимовими аксесуарами — шарфами та головними уборами. Модний експерт відзначила головні правила підбору аксесуарів до різних курток і показала кілька наочних прикладів.

"Запам’ятайте просте правило – об‘ємному – об’ємне! Об’ємному пуховику що? Правильно – об’ємні шарфи та шапки! Не треба із зимовим вовняним пальто носити тоненький трикотажний шарф! Вони один з одним не пара!" — наголосила стиліст.

Як стильно поєднувати верхній одяг та аксесуари

Список базових характеристик шапок та шарфів для вашого верхнього одягу:

  • Подовжені пуховик і дублянка — об’ємні шапки, з відворотом, середньої та великої в’язки, шкіряні хустки, вовняні хустки (зав’язані об’ємно), балаклава та капори. Хустки з такого ж матеріалу, як і пуховик, утеплені або велика в’язка. Шарфи довгі, об’ємні валяні із вовни або велика в’язка. Утеплені панами та кепки теж виглядатимуть гармонійно.
  • Курточка і коротка дублянка — якщо тепло, можна надіти кепку, шкіряну хустку, бере. Шапки біне середньої в’язки, капори, балаклави, утеплені кепки та панами. Шарф все ще об’ємний, але можна завдовжки куртки.
  • Зимове пальто – з високим закритим комірцем: об’ємні шапки та шарфи на холод. Кепки, берети, капелюшки з козирком та їх мікс із шовковими хустками можливий, якщо комір пальта відкритий, і ви надягаєте високе горло светра. Комбі вовняної хустки та берета, а також кепки можна носити і із закритим коміром пальто.
  • Демісезонне пальто – тонкі шапки, трикотажні та невагомі шарфи. А ще – кепки, берети, картузи та капелюшки.
  • Косуха — якщо косуха осіння: уникайте об’ємних шарфів, шапок. Якщо зимова – з нею буде добре багато крім тоненьких трикотажних шарфів, шапок.
  • Тренч — до тонкого виробу потрібні невеликі аксесуари: кепки, хустки шовкові, берети, капелюшки.
Як стильно поєднувати верхній одяг та аксесуари
Як стильно поєднувати верхній одяг та аксесуари
Як стильно поєднувати верхній одяг та аксесуари
Як стильно поєднувати верхній одяг та аксесуари
Як стильно поєднувати верхній одяг та аксесуари
Як стильно поєднувати верхній одяг та аксесуари

Раніше "Телеграф" розповідав, які шарфи на піку трендів цього сезону. А також ми писали, які є нюанси поєднання головного убору з верхнім одягом.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Стиль