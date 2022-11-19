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Зручно, актуально та стильно: яке взуття вибрати на зиму, щоб виглядати бездоганно (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Модне взуття 2022/2023 на зиму Новина оновлена 19 листопада 2022, 11:15
Модне взуття 2022/2023 на зиму. Фото pexels.com

У серії ви знайдете взуття для тепліших та холодних днів

У цьому зимовому сезоні в моді безліч варіантів стильного взуття, так що кожна модниця зможе підібрати собі таку пару, яка їй сподобається і підійде до її гардероба. З настанням холодів важливо придбати собі хоча б одну пару взуття, яке було б зручним і актуальним. Саме про такі варіанти ми розповімо далі.

Стиліст Марина Мартинів у своєму моноблозі в Інстаграм, який вона веде під ніком pumpyourstyle.studio, поділилася добіркою актуальних моделей взуття на зиму. Модний експерт зазначає, що її підбірці є різноманітні варіанти, щоб прихильниці різних стилів змогли знайти щось для себе.

Модне зимове взуття 2022/2023:

  • Мохнате взуття
Модне зимове взуття 2022/2023 — волохатий взуття
  • Ковбойки
Модне зимове взуття 2022/2023 — ковбойські чоботи
  • Челсі
Модне зимове взуття 2022/2023 — челсі
  • Жокейські чоботи
Модне зимове взуття 2022/2023.
  • Короткі ugg
Модне зимове взуття 2022/2023 — короткі уггі
  • Сріблясте взуття
Модне зимове взуття 2022/2023 — сріблясте взуття
  • Кросівки
Модне зимове взуття 2022/2023 — кросівки
  • Клоги
Модне зимове взуття 2022/2023 — клоги

Раніше "Телеграф" розповідав про тренди на верхній одяг узимку-2023. Є багато варіантів стильних і красивих дублянок, які зігріють вас у мороз. А також ми писали, як вибрати ідеальний пуховик на зимовий сезон.

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#Мода #Взуття #Жіноча мода #Зимове взуття