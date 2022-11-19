Зручно, актуально та стильно: яке взуття вибрати на зиму, щоб виглядати бездоганно (фото)
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У серії ви знайдете взуття для тепліших та холодних днів
У цьому зимовому сезоні в моді безліч варіантів стильного взуття, так що кожна модниця зможе підібрати собі таку пару, яка їй сподобається і підійде до її гардероба. З настанням холодів важливо придбати собі хоча б одну пару взуття, яке було б зручним і актуальним. Саме про такі варіанти ми розповімо далі.
Стиліст Марина Мартинів у своєму моноблозі в Інстаграм, який вона веде під ніком pumpyourstyle.studio, поділилася добіркою актуальних моделей взуття на зиму. Модний експерт зазначає, що її підбірці є різноманітні варіанти, щоб прихильниці різних стилів змогли знайти щось для себе.
Модне зимове взуття 2022/2023:
- Мохнате взуття
- Ковбойки
- Челсі
- Жокейські чоботи
- Короткі ugg
- Сріблясте взуття
- Кросівки
- Клоги
Раніше "Телеграф" розповідав про тренди на верхній одяг узимку-2023. Є багато варіантів стильних і красивих дублянок, які зігріють вас у мороз. А також ми писали, як вибрати ідеальний пуховик на зимовий сезон.