Що по зимовим трендам 2022-2023: стиліст назвала актуальні варіанти верхнього одягу (фото)
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Названо найбільш гостромодні аспекти
Мова саме про тренди. Актуального верхнього одягу, звичайно, набагато більше.
Ви можете використовувати у своєму образі один, два, або навіть кілька трендів одразу, а можете не використовувати взагалі, – радить стиліст Катерина.
За словами експерта, їй дуже подобається позиція, коли тренди інтегруються в гардероб дуже вибірково — лише ті, які відповідають вашій особистій естетиці та поставленим завданням.
- Довжина максі пальто, пуховика, шуби, дублянки
- Вінтаж. Дублянки із зістареної шкіри, перешиті або просто вінтажні шуби із натурального хутра
- Хутряні пальта та шуби з принтом лео
- Застібка дафл-кот (або за мотивами) на пальто, кожушках (жакетах) з овчини, дублянках
- Пальто/напівпальто з шарфом у комплекті
- Пояс/ремінь на шубах, пальто та дублянках
- Хутряний комір
Зазначимо, що дизайнери вже на повну силу впроваджують свої ідеї і привносять в моду нові тренди на сукні взимку. Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні будуть у тренді цієї зими.