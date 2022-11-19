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Що по зимовим трендам 2022-2023: стиліст назвала актуальні варіанти верхнього одягу (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Тренди верхнього одягу на зиму 2022-2023
Тренди верхнього одягу на зиму 2022-2023. Фото freepik.com

Названо найбільш гостромодні аспекти

Мова саме про тренди. Актуального верхнього одягу, звичайно, набагато більше.

Ви можете використовувати у своєму образі один, два, або навіть кілька трендів одразу, а можете не використовувати взагалі, – радить стиліст Катерина.

За словами експерта, їй дуже подобається позиція, коли тренди інтегруються в гардероб дуже вибірково — лише ті, які відповідають вашій особистій естетиці та поставленим завданням.

  • Довжина максі пальто, пуховика, шуби, дублянки
Довжина максі пальто, пуховика, шуби, дублянки
  • Вінтаж. Дублянки із зістареної шкіри, перешиті або просто вінтажні шуби із натурального хутра
Дублянки зі зістареної шкіри вінтажні шуби з натурального хутра
  • Хутряні пальта та шуби з принтом лео
Хутряні пальта та шуби з принтом лео
  • Застібка дафл-кот (або за мотивами) на пальто, кожушках (жакетах) з овчини, дублянках
Застібка дафл-кот
  • Пальто/напівпальто з шарфом у комплекті
Пальто/напівпальто з шарфом
  • Пояс/ремінь на шубах, пальто та дублянках
Пояс/ремінь на шубах, пальто та дублянках
  • Хутряний комір
Хутряний комір

Зазначимо, що дизайнери вже на повну силу впроваджують свої ідеї і привносять в моду нові тренди на сукні взимку. Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні будуть у тренді цієї зими.

Теги:
#Мода #Тренди #Верхній одяг