Що по зимовим трендам 2022-2023: стиліст назвала актуальні варіанти верхнього одягу (фото)

Названо найбільш гостромодні аспекти

Мова саме про тренди. Актуального верхнього одягу, звичайно, набагато більше.

Ви можете використовувати у своєму образі один, два, або навіть кілька трендів одразу, а можете не використовувати взагалі, – радить стиліст Катерина.

За словами експерта, їй дуже подобається позиція, коли тренди інтегруються в гардероб дуже вибірково — лише ті, які відповідають вашій особистій естетиці та поставленим завданням.

Довжина максі пальто, пуховика, шуби, дублянки

Вінтаж. Дублянки із зістареної шкіри, перешиті або просто вінтажні шуби із натурального хутра

Хутряні пальта та шуби з принтом лео

Застібка дафл-кот (або за мотивами) на пальто, кожушках (жакетах) з овчини, дублянках

Пальто/напівпальто з шарфом у комплекті

Пояс/ремінь на шубах, пальто та дублянках

Хутряний комір

Зазначимо, що дизайнери вже на повну силу впроваджують свої ідеї і привносять в моду нові тренди на сукні взимку. Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні будуть у тренді цієї зими.