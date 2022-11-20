Як не перетворитися на "бабу": сім ознак того, що потрібно терміново міняти гардероб (фото)

Зверніть увагу на трикотаж та неактуальне взуття

Підступна "тітка" не заспокоюється і постійно підсовує сюрпризи. Можна довго сперечатися, чому жінка трансформується в "бабу" і як це відбувається. А можна просто пройтися елементами в образі, які створюють це враження, і ліквідувати їх у себе.

Стиліст Тетяна Бєлявіна виділила сім ознак того, що ви поступово перетворюєтеся на ту саму "тітку". Пробіжіться своїм гардеробом, щоб прибрати з нього зайве.

Небезпечний трикотаж

Трикотаж з гардероба "тітки" має характерні риси:

однакові варіанти немарких відтінків

сам трикотаж кволий

з веселеньким принтом

з дешевим прикрашанням

Несучасна комплектація

Це коли і так речі не дуже сучасні, та ще й зібрані в одному комплекті. Ні, ганятися за трендами не треба, але й залишатись у минулому столітті теж не варто. Можна актуалізувати сучасними речами те, що у вас є зараз і доносити, а не купувати все нове.

Зручність як основний орієнтир

Зручне необов’язково має бути і потворним при цьому. Зручно та красиво може бути одночасно.

Деталі

Є ряд деталей, які на несучасних фасонах посилюють враження і в 100 разів швидше наближають вас до образу "тітки". Це все, що округле:

рюші, волани, особливо на кволому трикотажі

круглі коміри

комір—хомут

м’який, безформний трикотаж

Дивне та застаріле взуття

Взуття – це стилістична точка вашого комплекту. І воно не повинно бути кляксою.

Пропорція а-ля тітка

Є така! Це коли верх будь-якої довжини натягується поверх низів, без урахування довжини та ширини низу, ну або просто тому, що хтось навіяв, що пах треба закривати. А який у спідницях може бути пах?

Невміння одягати свою фігуру

Найчастіше це про тих, хто має зайву вагу. Ви непомітно погладшали і розгубилися, бо не розумієте, а як тепер одягатися. І тут є дві крайності — або все обтягнути, або сховатися за балахончиком.

Раніше стилісти розповіли, від яких пальто потрібно відмовитися, щоб не перетвориться на "тітку". Вибирати треба правильно, оскільки у магазинах продається багато застарілих варіантів.