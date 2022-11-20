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Тренд, про який ви не знали: з чим носити олімпійку у повсякденних образах (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
З чим носити олімпійку зимою 2022-2023 Новина оновлена 20 листопада 2022, 17:15
З чим носити олімпійку зимою 2022-2023

Повертаємось в 90-і і впроваджуємо в луки модні олімпійки

Спортивний стиль із класичними речами вже давно перестало бути чимось незвичайним. Худі з джинсами – базовий лук для більшості з нас, а от носити олімпійки як повсякденну річ ми не завжди наважуємося. Але чому б ні?

Якщо хочете більш сміливих поєднань, то вам допоможуть стрітстайл-фото Белли Хадід, пишуть в блозі про моду MODEISME. Вона міксує олімпійки з короткими й довгими спідницями та класичним взуттям: лоферами чи чоботами. Якщо ж це too much для вас, вдягайте їх зі штанами-карго і структурованою сумкою.

Miu Miu й Gucci радять носити олімпійки з мідіспідницями, Tory Burch – зі штанами зі стрілками. I це точно ті формули образів, які ми будемо використовувати цієї зими.

Белла Хадід
Сміливі поєднання олімпійки з джинсами Белли Хадід
Белла Хадід
олімпійки на дівчатах
олімпійки на дівчатах
олімпійки на дівчатах
олімпійки на дівчатах
олімпійки на дівчатах

Раніше "Телеграф" писав, що одним із головних трендів осені 2022 року є знімні капюшони. Вони з’явилися зовсім недавно, але вже стали дуже популярним аксесуаром.

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#Мода #Тренди