Тренд, про який ви не знали: з чим носити олімпійку у повсякденних образах (фото)

Повертаємось в 90-і і впроваджуємо в луки модні олімпійки

Спортивний стиль із класичними речами вже давно перестало бути чимось незвичайним. Худі з джинсами – базовий лук для більшості з нас, а от носити олімпійки як повсякденну річ ми не завжди наважуємося. Але чому б ні?

Якщо хочете більш сміливих поєднань, то вам допоможуть стрітстайл-фото Белли Хадід, пишуть в блозі про моду MODEISME. Вона міксує олімпійки з короткими й довгими спідницями та класичним взуттям: лоферами чи чоботами. Якщо ж це too much для вас, вдягайте їх зі штанами-карго і структурованою сумкою.

Miu Miu й Gucci радять носити олімпійки з мідіспідницями, Tory Burch – зі штанами зі стрілками. I це точно ті формули образів, які ми будемо використовувати цієї зими.

Сміливі поєднання олімпійки з джинсами Белли Хадід

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