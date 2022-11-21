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Як "приручити" леопардовий принт: з чим поєднувати та вдягати, щоб було модно (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Стиліст розповіла, як поєднувати леопардовий принт з іншими речами Новина оновлена 21 листопада 2022, 08:45
Стиліст розповіла, як поєднувати леопардовий принт з іншими речами. Фото instagram.com/styleguide.ua

Для того, щоб образи вдавались стильними, слід ознайомитись з декількома порадами

Як приручити леопарда? Мова, звісно, про принт, хоча впевнені, що українкам і сам звір був би під силу! Довкола анімалістичних принтів багато стереотипів: хтось вважає їх надто провокуючими, часом навіть вульгарними, проводить паралелі з різними професіями або просто має переконання, що такий принт лише для сміливих та ексцентричних.

Стиліст Яна Платонова зауважує, що все залежить від двох основних моментів:

  • контексту, в якому перебуває принт (це можна також назвати стилізацією чи навіть подачею — кому як зручніше і зрозуміліше);
  • від самого принту (його масштабності, насиченості, ритму і палітри).

Леопардовий принт може по-різному виглядати в залежності від того, як ви будете з ним поводитися. Він може бути елегантним, благородним, молодіжним, креативним. Словом — різним! Стиліст закликає експериментувати, а для того, щоб це вдавалося краще, слід ознайомитись з декількома порадами:

  • леопард дуже любить свою "рідну" палітру, тому має максимально гармонійний вигляд поруч з різними відтінками коричневого та бежевого;
  • чорний + леопард = елегантність (якщо крій теж цьому відповідає). Чорний колір буде підсилювати сам принт, робити його виразнішим;
  • леопард + леопард — ця комбінація може чудово спрацювати на епатаж, але навряд стане основою класного образу для життя. Вибирайте щось одне: верхній одяг, сукню, низ, верх, взуття чи аксесуар;
  • леопард, безперечно, звір гордий, але ви можете з ним легко подружитися та зробити його більш веселим, молодіжним, повсякденним. Для цього використовуйте правило нейтралізації і додавайте спортивні елементи, худі, денім, звичайні сорочки, кеди тощо;
  • якщо вам здається, що класичний принт надто контрастний для вас і "з‘їдає" лице, спробуйте більш приглушені варіанти.
леопардовий принт одяг
леопардовий принт одяг
леопардовий принт одяг
леопардовий принт одяг
леопардовий принт одяг
леопардовий принт одяг
леопардовий принт одяг
леопардовий принт одяг
леопардовий принт одяг

Раніше стилісти розповіли, що являє собою Total denim і що слід враховувати, щоб створити стильний образ з цим актуальним трендом.

Теги:
#Мода