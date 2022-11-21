Як "приручити" леопардовий принт: з чим поєднувати та вдягати, щоб було модно (фото)

Для того, щоб образи вдавались стильними, слід ознайомитись з декількома порадами

Як приручити леопарда? Мова, звісно, про принт, хоча впевнені, що українкам і сам звір був би під силу! Довкола анімалістичних принтів багато стереотипів: хтось вважає їх надто провокуючими, часом навіть вульгарними, проводить паралелі з різними професіями або просто має переконання, що такий принт лише для сміливих та ексцентричних.

Стиліст Яна Платонова зауважує, що все залежить від двох основних моментів:

контексту, в якому перебуває принт (це можна також назвати стилізацією чи навіть подачею — кому як зручніше і зрозуміліше);

від самого принту (його масштабності, насиченості, ритму і палітри).

Леопардовий принт може по-різному виглядати в залежності від того, як ви будете з ним поводитися. Він може бути елегантним, благородним, молодіжним, креативним. Словом — різним! Стиліст закликає експериментувати, а для того, щоб це вдавалося краще, слід ознайомитись з декількома порадами:

леопард дуже любить свою "рідну" палітру, тому має максимально гармонійний вигляд поруч з різними відтінками коричневого та бежевого;

чорний + леопард = елегантність (якщо крій теж цьому відповідає). Чорний колір буде підсилювати сам принт, робити його виразнішим;

леопард + леопард — ця комбінація може чудово спрацювати на епатаж, але навряд стане основою класного образу для життя. Вибирайте щось одне: верхній одяг, сукню, низ, верх, взуття чи аксесуар;

леопард, безперечно, звір гордий, але ви можете з ним легко подружитися та зробити його більш веселим, молодіжним, повсякденним. Для цього використовуйте правило нейтралізації і додавайте спортивні елементи, худі, денім, звичайні сорочки, кеди тощо;

якщо вам здається, що класичний принт надто контрастний для вас і "з‘їдає" лице, спробуйте більш приглушені варіанти.

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