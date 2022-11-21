Як вибрати ідеальну шапку на зиму: найстильніші головні убори 2022/2023 (фото)

Жіночності образу додасть косинка, а для неординарних образів більше підійде балаклава.

Головний убір взимку — це 100% маст-хев, якщо вам, звичайно, дороге ваше здоров’я. Якщо ви відмовлялися від шапок у мороз, щоб не зіпсувати зачіску, поспішаємо вас порадувати, що й про вас подбали, адже зараз модно багато стильних альтернатив, типу панами чи хустки. На які головні убори варто звернути увагу цього року — читайте далі.

Стиліст Леся Андрєєва у своєму модному блозі в Інстаграм розповіла, якими теплими аксесуарами стильно покривати свою голову взимку 2022/2023. Вона зазначає, що вибір актуальних головних уборів на зиму досить великий, і кожен зможе підібрати собі найкращий варіант.

Модні головні убори на зиму 2022/2023:

Кепки актуальні кожен сезон. Зараз можна розглядати теплі моделі з овчини чи шкіри (екошкіри).

Косинки, хустки — не псують зачіску та ще й виглядають стильно.

Яскраві шапки — акцент потрібен завжди, тому краще мати таку шапочку в гардеробі.

Берети — завжди в моді. Цікаво поєднувати їх із пальто, дублянками чи шубами.

Капелюх — ніколи не виходить і не вийде з моди.

Базові шапки — універсальні і на всі часи.

Балаклава, капор — для довгих зимових прогулянок ідеальний варіант.

Панама – вибір дуже великий. Зверніть увагу на моделі з екошкіри, овчини, з додаванням вовни.

Раніше "Телеграф" розповідав, які шарфи на піку трендів цього сезону. А також ми писали, які є нюанси поєднання головного убору з верхнім одягом.