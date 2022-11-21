Що купити жінці у чоловічому відділі: топ-7 відповідних речей (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Трохи полегшіть собі життя та пошуки базових речей поза часом
Дизайнери створюють одяг без гендерної приналежності, мода скасовує поняття статі. То який сенс нам собі в чомусь відмовляти? У відділі чоловічого одягу ми можемо пошукати і знайти те, що в жіночому не завжди підходить і класно сідає.
Стиліст Майя Кривобокова розповіла, які речі з чоловічого відділу чудово впишуться у гардероб жінки та виручатимуть у створеннях повсякденних образів.
Футболка
Та сама, досить об’ємна, правильної довжини та без декору. І якість швидше за все буде кращою. Потрібна щільна, бавовняна футболка з нормальною довжиною рукава та круглим вирізом.
Сорочка
Ось тут простір для фантазії, на будь-який смак, колір та розмір.
Худі
Тут ви точно знайдете саме ту ідеальну довжину, яку хочете. Можемо використовувати як сукню з ботфортами або грубими черевиками.
Бомбер
Вибір у чоловічому відділі завжди більший, та й класичну модель знайти простіше.
Жакет
Запозичимо в чоловічому відділі класний об’ємний піджак, тим самим підкреслимо нашу крихкість та витонченість.
Джинсова куртка
Жодних квіточок, камінчиків і паєток. Базову класичну куртку ви куди швидше знайдете у чоловічому відділі.
Шкарпетки
Стануть головним акцентом і у нашому гардеробі. Чому б і ні?
Раніше стилісти розповіли, що є Total denim і що слід враховувати, щоб створити стильний образ із цим актуальним трендом.