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Що купити жінці у чоловічому відділі: топ-7 відповідних речей (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Чоловічі речі в жіночому гардеробі – це можливо
Чоловічі речі в жіночому гардеробі – це можливо. Фото freepik.com

Трохи полегшіть собі життя та пошуки базових речей поза часом

Дизайнери створюють одяг без гендерної приналежності, мода скасовує поняття статі. То який сенс нам собі в чомусь відмовляти? У відділі чоловічого одягу ми можемо пошукати і знайти те, що в жіночому не завжди підходить і класно сідає.

Стиліст Майя Кривобокова розповіла, які речі з чоловічого відділу чудово впишуться у гардероб жінки та виручатимуть у створеннях повсякденних образів.

Футболка

Та сама, досить об’ємна, правильної довжини та без декору. І якість швидше за все буде кращою. Потрібна щільна, бавовняна футболка з нормальною довжиною рукава та круглим вирізом.

Футболка

Сорочка

Ось тут простір для фантазії, на будь-який смак, колір та розмір.

Сорочка

Худі

Тут ви точно знайдете саме ту ідеальну довжину, яку хочете. Можемо використовувати як сукню з ботфортами або грубими черевиками.

Худи

Бомбер

Вибір у чоловічому відділі завжди більший, та й класичну модель знайти простіше.

Бомбер

Жакет

Запозичимо в чоловічому відділі класний об’ємний піджак, тим самим підкреслимо нашу крихкість та витонченість.

Жакет

Джинсова куртка

Жодних квіточок, камінчиків і паєток. Базову класичну куртку ви куди швидше знайдете у чоловічому відділі.

Джинсова куртка

Шкарпетки

Стануть головним акцентом і у нашому гардеробі. Чому б і ні?

Шкарпетки

Раніше стилісти розповіли, що є Total denim і що слід враховувати, щоб створити стильний образ із цим актуальним трендом.

Теги:
#Жінки #Мода #Чоловічий гардероб