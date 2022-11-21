Що купити жінці у чоловічому відділі: топ-7 відповідних речей (фото)

Трохи полегшіть собі життя та пошуки базових речей поза часом

Дизайнери створюють одяг без гендерної приналежності, мода скасовує поняття статі. То який сенс нам собі в чомусь відмовляти? У відділі чоловічого одягу ми можемо пошукати і знайти те, що в жіночому не завжди підходить і класно сідає.

Стиліст Майя Кривобокова розповіла, які речі з чоловічого відділу чудово впишуться у гардероб жінки та виручатимуть у створеннях повсякденних образів.

Футболка

Та сама, досить об’ємна, правильної довжини та без декору. І якість швидше за все буде кращою. Потрібна щільна, бавовняна футболка з нормальною довжиною рукава та круглим вирізом.

Сорочка

Ось тут простір для фантазії, на будь-який смак, колір та розмір.

Худі

Тут ви точно знайдете саме ту ідеальну довжину, яку хочете. Можемо використовувати як сукню з ботфортами або грубими черевиками.

Бомбер

Вибір у чоловічому відділі завжди більший, та й класичну модель знайти простіше.

Жакет

Запозичимо в чоловічому відділі класний об’ємний піджак, тим самим підкреслимо нашу крихкість та витонченість.

Джинсова куртка

Жодних квіточок, камінчиків і паєток. Базову класичну куртку ви куди швидше знайдете у чоловічому відділі.

Шкарпетки

Стануть головним акцентом і у нашому гардеробі. Чому б і ні?

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