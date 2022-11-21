Утеплюємося зі смаком: топ-7 найтрендовіших пуховиків зими-2023 (фото)
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У моді пуховики різних довжин та кольорів
Цього року дизайнери представили безліч стильного верхнього одягу на холодну пору року. Звичайно, один з найпопулярніших і практичних варіантів – пуховик, який не тільки зігріє вас, але й допоможе створити трендовий зимовий лук.
Про те, які фасони пуховиків на піку тенденцій взимку-2023 та з яким одягом, взуттям та аксесуарами поєднувати цей вид верхнього одягу, розповідає український стиліст Матвій Калугін у своєму модному блозі в Instagram. Є як мінімум сім моделей зимових курток, на які варто звернути увагу модницям цього сезону.
Які пуховики у тренді взимку 2023 року:
- Короткі пуховики – одні з найуніверсальніших. Комбінуються як зі штанами, так і зі спідницями. Підходять і тим, хто за кермом, і тим, хто чимало ходить.
- Укорочені пуховики – гарні для тих, хто керує автомобілем. Непогана опція для візуального подовження силуету та збалансування об'ємніших стегон.
- Пуховики до середини стегна також збалансують об’ємні стегна. А ще вони теплі й практичні.
- Пуховики з поясом акцентуватимуть талію і робитимуть більш витонченим силует. Прекрасний вибір для поєднань зі спідницями чи сукнями.
- Довгий пуховик, всупереч поширеній думці, менш практичний.
- Фігурний стібок на пуховиках миттєво зробить ваш лук неабияким. Це можуть бути зигзаги, хвилі або цілі принти зі стібків.
- Вінілові пуховики практичні для нашого клімату, а також додають драматичну нотку.
Раніше "Телеграф" писав, яке взуття на піку трендів узимку 2023 року і як вибрати стильну пару.