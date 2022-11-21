Утеплюємося зі смаком: топ-7 найтрендовіших пуховиків зими-2023 (фото)

У моді пуховики різних довжин та кольорів

Цього року дизайнери представили безліч стильного верхнього одягу на холодну пору року. Звичайно, один з найпопулярніших і практичних варіантів – пуховик, який не тільки зігріє вас, але й допоможе створити трендовий зимовий лук.

Про те, які фасони пуховиків на піку тенденцій взимку-2023 та з яким одягом, взуттям та аксесуарами поєднувати цей вид верхнього одягу, розповідає український стиліст Матвій Калугін у своєму модному блозі в Instagram. Є як мінімум сім моделей зимових курток, на які варто звернути увагу модницям цього сезону.

Які пуховики у тренді взимку 2023 року:

Короткі пуховики – одні з найуніверсальніших. Комбінуються як зі штанами, так і зі спідницями. Підходять і тим, хто за кермом, і тим, хто чимало ходить.

– одні з найуніверсальніших. Комбінуються як зі штанами, так і зі спідницями. Підходять і тим, хто за кермом, і тим, хто чимало ходить. Укорочені пуховики – гарні для тих, хто керує автомобілем. Непогана опція для візуального подовження силуету та збалансування об'ємніших стегон.

– гарні для тих, хто керує автомобілем. Непогана опція для візуального подовження силуету та збалансування об'ємніших стегон. Пуховики до середини стегна також збалансують об’ємні стегна. А ще вони теплі й практичні.

також збалансують об’ємні стегна. А ще вони теплі й практичні. Пуховики з поясом акцентуватимуть талію і робитимуть більш витонченим силует. Прекрасний вибір для поєднань зі спідницями чи сукнями.

акцентуватимуть талію і робитимуть більш витонченим силует. Прекрасний вибір для поєднань зі спідницями чи сукнями. Довгий пуховик , всупереч поширеній думці, менш практичний.

, всупереч поширеній думці, менш практичний. Фігурний стібок на пуховиках миттєво зробить ваш лук неабияким. Це можуть бути зигзаги, хвилі або цілі принти зі стібків.

миттєво зробить ваш лук неабияким. Це можуть бути зигзаги, хвилі або цілі принти зі стібків. Вінілові пуховики практичні для нашого клімату, а також додають драматичну нотку.

Відмінно підійде під сукні та спідниці

Яскравіший варіант пуховика

Теплий та актуальний фасон зимової куртки

Короткі пуховики в моді

Незвичайна фактура зробить образ більш трендовим

Довгі пуховики теж актуальні цього сезону

Укорочений фасон — ультратренд

Раніше "Телеграф" писав, яке взуття на піку трендів узимку 2023 року і як вибрати стильну пару.