Блискітки, камінці та мерехтіння: топ-7 варіантів манікюру, який можна зробити на Новий рік 2023 (фото)
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На свята можна підійти до манікюру з креативом
Якщо ви вже почали продумувати свій новорічний образ, то варто звернути увагу не лише на вибір вбрання, наприклад, святкової сукні. Не менш важлива частина луку на Новий рік 2023 – манікюр. Є багато цікавих та ефектних ідей.
Про те, який дизайн манікюру в топі новорічних трендів 2023 року, пише видання Bustle. Актуальними залишаються як і класичні варіант нейл-арту на свята – блиск, зірки та стрази, так і сміливіші варіанти з химерними каменями, насиченими відтінками й незвичайними принтами.
Ідеї для манікюру на Новий рік 2023
Якщо думаєте про те, який манікюр зробити на Новий рік, то придивіться щонайменше до семи симпатичних варіантів. Тут є і мінімалістичні дизайни, і традиційні новорічні тенденції, і новинки сезону.
Зірки та золотаві блискітки
Сріблясто-хромований блиск
Яскраво-рожевий колір і каміння
Білий відтінок із сріблястим гліттером
Мінімалізм а-ля френч з принтами у вигляді шахів, зірок та полум’я
Мерехтливі завитки
Золота фольга
Раніше "Телеграф" розповідав, яке вбрання підійде для святкування Нового року. Це може бути не тільки сукня, а й елегантні костюми та комплекти. Святковий лук можна підібрати так, щоб став у нагоді не тільки на новорічну вечірку, а й для майбутніх урочистих подій.