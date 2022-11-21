Блискітки, камінці та мерехтіння: топ-7 варіантів манікюру, який можна зробити на Новий рік 2023 (фото)

На свята можна підійти до манікюру з креативом

Якщо ви вже почали продумувати свій новорічний образ, то варто звернути увагу не лише на вибір вбрання, наприклад, святкової сукні. Не менш важлива частина луку на Новий рік 2023 – манікюр. Є багато цікавих та ефектних ідей.

Про те, який дизайн манікюру в топі новорічних трендів 2023 року, пише видання Bustle. Актуальними залишаються як і класичні варіант нейл-арту на свята – блиск, зірки та стрази, так і сміливіші варіанти з химерними каменями, насиченими відтінками й незвичайними принтами.

Ідеї для манікюру на Новий рік 2023

Якщо думаєте про те, який манікюр зробити на Новий рік, то придивіться щонайменше до семи симпатичних варіантів. Тут є і мінімалістичні дизайни, і традиційні новорічні тенденції, і новинки сезону.

Зірки та золотаві блискітки

Святково, але не занадто

Сріблясто-хромований блиск

Металік – тренд сезону

Яскраво-рожевий колір і каміння

Яскрава ідея манікюру

Білий відтінок із сріблястим гліттером

Нагадує пухнастий сніг

Мінімалізм а-ля френч з принтами у вигляді шахів, зірок та полум’я

Мінімалістичний нейл-арт

Мерехтливі завитки

Святковий манікюр, який підійде під будь-який випадок

Золота фольга

Золотисті акценти дуже прикрасять нігті

Раніше "Телеграф" розповідав, яке вбрання підійде для святкування Нового року. Це може бути не тільки сукня, а й елегантні костюми та комплекти. Святковий лук можна підібрати так, щоб став у нагоді не тільки на новорічну вечірку, а й для майбутніх урочистих подій.