Найтепліший верхній одяг: які шуби в топі цієї зими, і як їх стильно носити (фото)

Стилісти радять розвивати наочність, щоб уміти створювати стильні образи

Майже настала зима, на вулицях вже лежить перший сніг, а значить час діставати з шафи один із найтепліших варіантів верхнього одягу — шубу. Зазначимо, що у трендах зимової моди продовжує залишатися шуба Teddy, про яку ми писали раніше, проте це далеко не все.

Стиліст Леся Андрєєва у своєму модному блозі в Інстаграм розповіла, які моделі теплих шуб у тренді цієї зими. А також вона поділилася кількома порадами, як цей верхній одяг поєднувати з іншими речами, щоб виглядати стильно та модно.

Актуальні моделі шуб на зиму 2022/2023:

Вінтажні вироби, як у 80-ті або ранні 90-ті. Моделі на кшталт інших часів також розглядаються.

Шуба довжиною максі.

Об’ємні пухнасті вироби.

Класичні шуби будь-якої довжини.

З чим носити шубу взимку 2022/2023

Стиліст зазначає, що не варто боятися змішувати різні стилі, навіть якщо вони протилежні. Навіть варіант "олія масляна" може виглядати стильно. Мода зараз більша за комфорт, тому головне одягатися так як вам зручно. Наприклад, шубу можна спокійно поєднувати зі спортивним костюмом, джинсами та кросівками, з грубим взуттям, з речами із трикотажу чи шкіри (екошкіри). Декілька стильних прикладів — дивіться в добірці нижче.

Раніше "Телеграф" розповідав про тренди на верхній одяг узимку-2023. Є багато варіантів стильних та красивих дублянок, які зігріють вас у мороз. А також ми писали, як вибрати ідеальний пуховик на зимовий сезон.