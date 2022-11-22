Рус

Найтепліший верхній одяг: які шуби в топі цієї зими, і як їх стильно носити (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Актуальні шуби на зиму 2022/2023 Новина оновлена 22 листопада 2022, 07:52
Актуальні шуби на зиму 2022/2023. Фото pexels.com

Стилісти радять розвивати наочність, щоб уміти створювати стильні образи

Майже настала зима, на вулицях вже лежить перший сніг, а значить час діставати з шафи один із найтепліших варіантів верхнього одягу — шубу. Зазначимо, що у трендах зимової моди продовжує залишатися шуба Teddy, про яку ми писали раніше, проте це далеко не все.

Стиліст Леся Андрєєва у своєму модному блозі в Інстаграм розповіла, які моделі теплих шуб у тренді цієї зими. А також вона поділилася кількома порадами, як цей верхній одяг поєднувати з іншими речами, щоб виглядати стильно та модно.

Актуальні моделі шуб на зиму 2022/2023:

  • Вінтажні вироби, як у 80-ті або ранні 90-ті. Моделі на кшталт інших часів також розглядаються.
  • Шуба довжиною максі.
  • Об’ємні пухнасті вироби.
  • Класичні шуби будь-якої довжини.

З чим носити шубу взимку 2022/2023

Стиліст зазначає, що не варто боятися змішувати різні стилі, навіть якщо вони протилежні. Навіть варіант "олія масляна" може виглядати стильно. Мода зараз більша за комфорт, тому головне одягатися так як вам зручно. Наприклад, шубу можна спокійно поєднувати зі спортивним костюмом, джинсами та кросівками, з грубим взуттям, з речами із трикотажу чи шкіри (екошкіри). Декілька стильних прикладів — дивіться в добірці нижче.

З чим носити шубу взимку 2022/2023
Як носити шубу взимку 2022/2023
Модні шуби 2022/2023
Стильні шуби 2022/2023
Шуби 2022/2023
Трендові шуби 2022/2023
Модні шуби 2022/2023 — поєднання зі спортивним костюмом

Раніше "Телеграф" розповідав про тренди на верхній одяг узимку-2023. Є багато варіантів стильних та красивих дублянок, які зігріють вас у мороз. А також ми писали, як вибрати ідеальний пуховик на зимовий сезон.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Стиль #Шуба