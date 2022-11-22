Зайві кілограми не завада: хитрощі, які допоможуть мати чудовий вигляд дівчатам плюс сайз (фото)

Поради щодо стилю для пишних дам, які допоможуть створити ідеальний гардероб.

Неважливо скільки кілограмів показують ваги, адже у любові вазі та за будь-якої фігури можна виглядати стильно та модно. Щобільше, правильно підібраний гардероб, з урахуванням усіх особливостей вашої фігури, допоможе кожній дівчині почуватися королевою краси. Раніше ми вже розповідали, як за допомогою одягу можна "заховати" животик, а тепер хочемо поділитися декількома хитрощами, які допоможуть підібрати правильні речі дівчатам плюс сайз.

Стиліст Вікторія Цибульська у своєму моному блозі в Інстаграм поділилася кількома корисними модними порадами, які допоможуть створити ідеальний гардероб дівчатам, які "забили" на різні "90-60-90". Що можна і не можна носити читайте далі.

Категорично не можна:

носити в обтяжку,

великі балахони/не приталені речі,

закрито повністю все (кисті та кісточки в т. ч.),

занадто фактурні речі (пам’ятаємо, що в’язані речі, атлас, оксамит, твід і тп візуально збільшують обсяг),

занадто велика багатошаровість (верхній одяг не вважається),

одяг закінчується на найширших місцях,

надто тонка тканина,

все чорне, особливо стосується толстовок (візуально буде одна велика чорна пляма).

Можна і навіть потрібно:

відкривати шию, кисті та кісточки,

V-подібний виріз,

приталені силуети (не обтяжуючи, щоб було повітря),

одяг закінчується у вузьких місцях (якщо це піджак — на талії або нижче паху; якщо це плаття — трохи вище коліна або нижче гомілки, рук це теж стосується),

щільні тканини

великі або середні аксесуари (щоб не губилися),

світлі або холодні тони (білий завжди виглядає більш виграшно ніж чорний),

вертикальні лінії,

стрілки на штани.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття вже давно вийшло з моди та зіпсує ваш осінній образ. А також ми писали, що з речей час прибрати з гардеробу, тому що цей одяг — антитренд.