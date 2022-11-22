Зайві кілограми не завада: хитрощі, які допоможуть мати чудовий вигляд дівчатам плюс сайз (фото)
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Поради щодо стилю для пишних дам, які допоможуть створити ідеальний гардероб.
Неважливо скільки кілограмів показують ваги, адже у любові вазі та за будь-якої фігури можна виглядати стильно та модно. Щобільше, правильно підібраний гардероб, з урахуванням усіх особливостей вашої фігури, допоможе кожній дівчині почуватися королевою краси. Раніше ми вже розповідали, як за допомогою одягу можна "заховати" животик, а тепер хочемо поділитися декількома хитрощами, які допоможуть підібрати правильні речі дівчатам плюс сайз.
Стиліст Вікторія Цибульська у своєму моному блозі в Інстаграм поділилася кількома корисними модними порадами, які допоможуть створити ідеальний гардероб дівчатам, які "забили" на різні "90-60-90". Що можна і не можна носити читайте далі.
Категорично не можна:
- носити в обтяжку,
- великі балахони/не приталені речі,
- закрито повністю все (кисті та кісточки в т. ч.),
- занадто фактурні речі (пам’ятаємо, що в’язані речі, атлас, оксамит, твід і тп візуально збільшують обсяг),
- занадто велика багатошаровість (верхній одяг не вважається),
- одяг закінчується на найширших місцях,
- надто тонка тканина,
- все чорне, особливо стосується толстовок (візуально буде одна велика чорна пляма).
Можна і навіть потрібно:
- відкривати шию, кисті та кісточки,
- V-подібний виріз,
- приталені силуети (не обтяжуючи, щоб було повітря),
- одяг закінчується у вузьких місцях (якщо це піджак — на талії або нижче паху; якщо це плаття — трохи вище коліна або нижче гомілки, рук це теж стосується),
- щільні тканини
- великі або середні аксесуари (щоб не губилися),
- світлі або холодні тони (білий завжди виглядає більш виграшно ніж чорний),
- вертикальні лінії,
- стрілки на штани.
Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття вже давно вийшло з моди та зіпсує ваш осінній образ. А також ми писали, що з речей час прибрати з гардеробу, тому що цей одяг — антитренд.