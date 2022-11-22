Боб, мікрочубчики та не тільки: топ-8 стрижок, які будуть на піку трендів цієї зими (фото)

Підбирати зачіску потрібно, враховуючи особливості вашого обличчя

Взимку важливо не тільки підібрати теплий та стильний верхній одяг, а й приділити увагу іншим важливим деталям образу. Тим більше, настають свята, і хочеться виглядати бездоганно. З новою зачіскою будь-який лук засяє свіжими фарбами.

Як пише bustle, є маса популярних тенденцій щодо стрижок взимку 2023 року. Придивіться щонайменше до восьми досить шикарних варіантів на вибір, починаючи від боба і закінчуючи кудлатою стрижкою в стилі 70-х.

Які стрижки в моді взимку-2023

Свій варіант зачіски можуть підібрати дівчата як з коротким волоссям, так і з довгими розкішними кучерями. Ви можете вдосконалити зачіску, додавши новомодний мікрочубчик, або ж накрутити афролокони, які стають все більш популярними. Якщо замислюєтеся про кардинальну зміну іміджу, можете спробувати традиційні стрижки, наприклад, боб – вічна класика.

Ультракороткий "дитячий" чубчик

Чубчик — акцент образу

Боб-бокс

Короткий варіант зачіски

Піксі

Ідеально для короткого волосся

Афро

Афрокоси та завивки на піку трендів

Чубчик-шторка

Наймодніший чубчик цієї зими

Стрижка 70-х років

Додайте більше ярусів

Боб

Вічна класика

Непрямий зріз

Ідея для довгого волосся

Раніше "Телеграф" розповідав про стрижки, які підійдуть під практично будь-який тип обличчя і будуть модними взимку 2023 року. А також ми писали, які зачіски зараз актуальні – хвіст Барбі, химерні кіски, французький твіст і не лише.