Черевики, уггі чи ботфорти: яку пару взуття вибрати на зиму-2023, щоб носилося кілька років (фото)

На холодний сезон краще запастися кількома парами взуття, щоб підходило під будь-яку погоду

Взимку потрібно приділити увагу не тільки верхньому одягу, наприклад, дуже популярні цього сезону шуби. Не менш важливо підібрати теплу та практичну пару взуття. Звичайно ж, хочеться, щоб воно було зручним та водночас красивим.

Про те, яке взуття на піку зимових трендів у 2022-2023 році, розповідає одеська стилістка Тетяна Голота у своєму модному блозі в Instagram. За її словами, краще дотримуватись раціонального споживання, а не гнатися виключно за трендами.

Стилістка назвала актуальне взуття, яке прослужить вам кілька років та підкреслить стиль. Водночас, які саме чоботи чи черевики підійдуть вам, на 100% залежить від вашого способу життя та особистих уподобань.

Яке взуття в моді взимку 2023 року:

Жокейські чоботи

Ковбойки

Берці

Челсі

Ботильйони з гострим носком

Черевики з квадратним та прямокутним носком

Ботфорти – високі черевики за коліно

Чоботи з широкою халявою

Чоботи з подвійною халявою — супертренд

Черевики з відкритим носком, як лапа качки

Чоботи зі скошеним каблуком

Снігоходи та уггі — лаконічні й на платформі

Жокейські чоботи — зручний та стильний варіант

Ковбойки підійдуть під багато образів

Челсі — вже базова пара взуття

Гострий носок знову в моді

Квадратний носок теж актуальний

Широка халява — це практично і модно

Модні берці

Ідеальне взуття на зиму

Уггі знову у тренді

Раніше "Телеграф" розповідав, з яким одягом поєднувати уггі, щоб виглядати модно в осінньо-зимовому сезоні. А також ми писали, як обрати актуальний на цю зиму пуховик. Є безліч стильних варіантів: від укороченого до вінілового.