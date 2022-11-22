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Черевики, уггі чи ботфорти: яку пару взуття вибрати на зиму-2023, щоб носилося кілька років (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Зимове взуття повинне бути теплим і зручним Новина оновлена 22 листопада 2022, 19:38
Зимове взуття повинне бути теплим і зручним. Фото switchbacktravel.com

На холодний сезон краще запастися кількома парами взуття, щоб підходило під будь-яку погоду

Взимку потрібно приділити увагу не тільки верхньому одягу, наприклад, дуже популярні цього сезону шуби. Не менш важливо підібрати теплу та практичну пару взуття. Звичайно ж, хочеться, щоб воно було зручним та водночас красивим.

Про те, яке взуття на піку зимових трендів у 2022-2023 році, розповідає одеська стилістка Тетяна Голота у своєму модному блозі в Instagram. За її словами, краще дотримуватись раціонального споживання, а не гнатися виключно за трендами.

Стилістка назвала актуальне взуття, яке прослужить вам кілька років та підкреслить стиль. Водночас, які саме чоботи чи черевики підійдуть вам, на 100% залежить від вашого способу життя та особистих уподобань.

Яке взуття в моді взимку 2023 року:

  • Жокейські чоботи
  • Ковбойки
  • Берці
  • Челсі
  • Ботильйони з гострим носком
  • Черевики з квадратним та прямокутним носком
  • Ботфорти – високі черевики за коліно
  • Чоботи з широкою халявою
  • Чоботи з подвійною халявою — супертренд
  • Черевики з відкритим носком, як лапа качки
  • Чоботи зі скошеним каблуком
  • Снігоходи та уггі — лаконічні й на платформі
Жокейські чоботи
Жокейські чоботи — зручний та стильний варіант
Ковбойки
Ковбойки підійдуть під багато образів
Челсі черевики
Челсі — вже базова пара взуття
Ботильйони з гострим носком
Гострий носок знову в моді
Чоботи з квадратним носком
Квадратний носок теж актуальний
Чоботи з широкою халявою
Широка халява — це практично і модно
Берці модні жіночі
Модні берці
Чоботи снігоходи
Ідеальне взуття на зиму
Уггі
Уггі знову у тренді

Раніше "Телеграф" розповідав, з яким одягом поєднувати уггі, щоб виглядати модно в осінньо-зимовому сезоні. А також ми писали, як обрати актуальний на цю зиму пуховик. Є безліч стильних варіантів: від укороченого до вінілового.

Теги:
#Мода #Взуття