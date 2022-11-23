Акцентні стрілки та яскраві губи: найгарячі тренди макіяжу на зиму 2022/2023 (фото)
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Пам’ятайте, незважаючи на те, який макіяж ви не обрали — шкіра повинна бути доглянутою
Крім підбору стильного верхнього одягу на зиму, важливо також звернути увагу і на свій зовнішній вигляд, а саме зачіску та макіяж. Про те, які стрижки в моді взимку-2023 ми вже писали раніше, а сьогодні ми хочемо поговорити саме про тренди макіяжу.
Стиліст Інна, яка веде свій модний блог під ніком stylist.inna, розповіла і наочно показала найгарячіші тренди макіяжу, які будуть актуальні цієї зими. Всі ці тренди задали візажисти світових брендів.
Не забувайте, що макіяж – це важлива складова будь-якого образу і зовсім неважливо, куди ви збираєтеся, гарний макіяж завжди доповнить ваш образ. Головне не переборщувати, адже мейк-ап повинен лише наголошувати на ваших перевагах і приховувати недоліки.
Тренди макіяжу на зиму 2022/2023
- Натуральний макіяж
- Акцентні стрілки
- Багато рум’ян
- Яскраві та матові губи
- Висвітлені брови
- Блиск
- Кольорові тіні та металік
- "Smoky eyes"
Раніше "Телеграф" розповідав про стрижки, які підійдуть під практично будь-який тип обличчя і будуть модними взимку 2023 року. А також ми писали, які зачіски зараз актуальні – хвіст Барбі, химерні кіски, французький твіст і не лише.