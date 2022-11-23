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Акцентні стрілки та яскраві губи: найгарячі тренди макіяжу на зиму 2022/2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Тренди макіяжу 2022/2023 Новина оновлена 23 листопада 2022, 08:06
Тренди макіяжу 2022/2023. Фото pexels.com

Пам’ятайте, незважаючи на те, який макіяж ви не обрали — шкіра повинна бути доглянутою

Крім підбору стильного верхнього одягу на зиму, важливо також звернути увагу і на свій зовнішній вигляд, а саме зачіску та макіяж. Про те, які стрижки в моді взимку-2023 ми вже писали раніше, а сьогодні ми хочемо поговорити саме про тренди макіяжу.

Стиліст Інна, яка веде свій модний блог під ніком stylist.inna, розповіла і наочно показала найгарячіші тренди макіяжу, які будуть актуальні цієї зими. Всі ці тренди задали візажисти світових брендів.

Не забувайте, що макіяж – це важлива складова будь-якого образу і зовсім неважливо, куди ви збираєтеся, гарний макіяж завжди доповнить ваш образ. Головне не переборщувати, адже мейк-ап повинен лише наголошувати на ваших перевагах і приховувати недоліки.

Тренди макіяжу на зиму 2022/2023

  • Натуральний макіяж
Тренди макіяжу на зиму 2022/2023 — натуральний макіяж
  • Акцентні стрілки
Тренди макіяжу на зиму 2022/2023 — акцентні стрілки
  • Багато рум’ян
Тренди макіяжу на зиму 2022/2023 – багато рум’ян
  • Яскраві та матові губи
Тренди макіяжу на зиму 2022/2023 – яскраві губи
  • Висвітлені брови
Тренди макіяжу на зиму 2022/2023 – світлі брови.
  • Блиск
Тренди макіяжу на зиму 2022/2023 — блиск
  • Кольорові тіні та металік
Тренди макіяжу на зиму 2022/2023 — тіні
  • "Smoky eyes"
Тренди макіяжу на зиму 2022/2023 — смоки айс

Раніше "Телеграф" розповідав про стрижки, які підійдуть під практично будь-який тип обличчя і будуть модними взимку 2023 року. А також ми писали, які зачіски зараз актуальні – хвіст Барбі, химерні кіски, французький твіст і не лише.

Теги:
#Мода #Макіяж #Тренди