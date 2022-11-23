Пухнасті, блискучі й не тільки: топ-9 сумок, які ідеально підійдуть для прохолодного сезону (фото)
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До вибору сумки взимку потрібно підходити по-особливому
У холодну пору року необхідно приділити увагу не тільки вибору верхнього одягу, наприклад, сьогодні в моді багато стильних і теплих пуховиків. Не менш важливо замислитись про деталі образу. Адже без сумки ваш осінний або зимовий лук виглядатиме неповноцінною.
Про те, які сумки у тренді в осінньо-зимовому сезоні 2022-2023, розповідає стилістка Інна (stylist.inna) у своєму модному блозі в Instagram. Є щонайменше дев’ять стильних варіантів сумок та клатчів, які доповнять ваш образ у будь-яку погоду.
Цими модними сумками на прохолодний період можна розбавити базовий гардероб та додати акцент у образах.
Які сумки в моді взимку 2023 року:
- Величезні сумки
- Блискучі сумки
- Мініатюрні сумки
- Клатчі
- Сумки у формі півмісяця
- М’які сумки
- Сумки-скриньки
- Сумки цікавих форм
- Пухнасті сумки
Раніше "Телеграф" розповідав про наймодніші головні убори цієї зими. Стиліст пояснила, як обрати трендову шапку. А також ми писали, яке взуття на піку тенденцій у сезоні осінь-зима. Є варіанти, які забезпечать і практичність, і виглядатимуть стильно.