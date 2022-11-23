Пухнасті, блискучі й не тільки: топ-9 сумок, які ідеально підійдуть для прохолодного сезону (фото)

До вибору сумки взимку потрібно підходити по-особливому

У холодну пору року необхідно приділити увагу не тільки вибору верхнього одягу, наприклад, сьогодні в моді багато стильних і теплих пуховиків. Не менш важливо замислитись про деталі образу. Адже без сумки ваш осінний або зимовий лук виглядатиме неповноцінною.

Про те, які сумки у тренді в осінньо-зимовому сезоні 2022-2023, розповідає стилістка Інна (stylist.inna) у своєму модному блозі в Instagram. Є щонайменше дев’ять стильних варіантів сумок та клатчів, які доповнять ваш образ у будь-яку погоду.

Цими модними сумками на прохолодний період можна розбавити базовий гардероб та додати акцент у образах.

Які сумки в моді взимку 2023 року:

Величезні сумки

Блискучі сумки

Мініатюрні сумки

Клатчі

Сумки у формі півмісяця

М’які сумки

Сумки-скриньки

Сумки цікавих форм

Пухнасті сумки

Мінісумки все ще в моді

Для затишних образів

Така форма сумки підійде під більшість луків

Чим більше - тим краще

Металик — писк сезону

Для акценту в образі

Ідеальний варіант для зими

Стильний клатч має бути у кожної дівчини

Дуже стильна модель сумочки

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