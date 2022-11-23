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Пухнасті, блискучі й не тільки: топ-9 сумок, які ідеально підійдуть для прохолодного сезону (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Сумка – важлива частина образу Новина оновлена 23 листопада 2022, 17:56
Сумка – важлива частина образу. Фото glamour.ru

До вибору сумки взимку потрібно підходити по-особливому

У холодну пору року необхідно приділити увагу не тільки вибору верхнього одягу, наприклад, сьогодні в моді багато стильних і теплих пуховиків. Не менш важливо замислитись про деталі образу. Адже без сумки ваш осінний або зимовий лук виглядатиме неповноцінною.

Про те, які сумки у тренді в осінньо-зимовому сезоні 2022-2023, розповідає стилістка Інна (stylist.inna) у своєму модному блозі в Instagram. Є щонайменше дев’ять стильних варіантів сумок та клатчів, які доповнять ваш образ у будь-яку погоду.

Цими модними сумками на прохолодний період можна розбавити базовий гардероб та додати акцент у образах.

Які сумки в моді взимку 2023 року:

  • Величезні сумки
  • Блискучі сумки
  • Мініатюрні сумки
  • Клатчі
  • Сумки у формі півмісяця
  • М’які сумки
  • Сумки-скриньки
  • Сумки цікавих форм
  • Пухнасті сумки
Мініатюрні сумки
Мінісумки все ще в моді
М’які сумки
Для затишних образів
Сумки у формі півмісяця
Така форма сумки підійде під більшість луків
Величезні сумки
Чим більше - тим краще
Блискучі сумки
Металик — писк сезону
Сумки цікавих форм
Для акценту в образі
Пухнасті сумки
Ідеальний варіант для зими
Клатчі
Стильний клатч має бути у кожної дівчини
Сумки-скриньки
Дуже стильна модель сумочки

Раніше "Телеграф" розповідав про наймодніші головні убори цієї зими. Стиліст пояснила, як обрати трендову шапку. А також ми писали, яке взуття на піку тенденцій у сезоні осінь-зима. Є варіанти, які забезпечать і практичність, і виглядатимуть стильно.

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#Мода #Сумки