"Хітяри" зими 2022/2023: добірка найактуальніших чобіт на холодний сезон (фото)

Не втрачають своєї актуальності челсі та чоботи-труби.

Зима все ближче і ближче, і якщо ви ще не придбали теплу пару стильних чобіт або черевиків на зиму — то час це терміново зробити. Тим більше, що цього зимового сезону вибір досить великий, тому можна з легкістю підібрати варіант під будь-який стиль і на будь-який смак.

Відомий модельєр Андре Тан на своїй сторінці в Інстаграмі поділився модною добіркою стильних чобіт на цю зиму. Експерт виділив п’ять основних моделей, які зараз на піку своєї популярності та актуальності.

Модні чоботи на зиму 2022/2023

Чоботи-труби — від звичної моделі взуття вони відрізняються тим, що у них немає блискавки із застібкою і ширина халяви рівномірна по всій довжині. Комбінуйте з класичною вечірньою сукнею та шубою або вузькими штанами з кардиганом.

Чоботи-панчохи — це зворотний тренд, що нагадує комбінацію панчіх і черевиків, що щільно прилягають до ніг. Така модель підійде тим, кому хочеться наголосити на струнких ногах. Комбінуйте з трикотажними сукнями, мініспідницями, шортами.

Челсі — черевики не здають позиції ось уже який сезон — найкраще носити і зі спідницями, і з сукнями, і з широкими штанами, і зі скінні. Це коротка модель черевиків, як правило, із круглим носом. Абсолютна "хітяра" — челсі з квадратним мисом.

Жокейські чоботи — ще одна "хітяра" цього сезону. Трендсеттери стилізують аристократичне взуття з повітряними сукнями, стьобаними куртками та легінсами, трикотажними костюмами або офісним дрес-кодом.

Чоботи на платформі — після гучних "туфель ляльки Bratz" в моду знову повернулася платформа. Дизайнери експериментують не лише з босоніжками, а й із чоботями.

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