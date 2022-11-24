Головне – мінімум прикрас та деталей: які шапки настав час викинути з гардеробу, і чим їх замінити (фото)

Чим простіше ваш головний убір, тим краще.

Відомий український дизайнер та модельєр Андре Тан, який раніше поділився модною добіркою стильних чобіт на цю зиму, продовжив зимову тему, та розповів, на які шапки варто звернути свою увагу у 2023 році. Також модний експерт відзначив і антитренди головних уборів.

Свої модні підказки Андре Тан залишив на своїй сторінці в Інстаграм. Модельєр зазначає, що цього сезону варто використовувати якомога менше різних "прикрас" і вибирати простіші та лаконічні варіанти.

Яку шапку вибрати на зиму 2022/2023

Неонові відтінки дуже складні, а тому швидко набридають. Найкраще замінити їх на шапки натуральних та базових тонів. Такі аксесуари залишаються актуальними кілька сезонів. Головне – мінімум прикрас та деталей.

Хутряний помпон спрощує будь-який образ і практично ніколи не виглядає доречно і актуально. Краще замінити на шапки-вушанки: вони круто виглядають з актуальними зараз дублянками та пуховиками, а також з куртками та пальто. Вибирайте об’ємні моделі базових відтінків.

Шапки з великими написами та малюнками – пережиток минулого. Краще вибирати шапки із скромним логотипом бренду. І непогано, щоб це були не дуже великі написи базових кольорів.

Строкатий принт — такі головні убори перетягують на себе всю увагу. Стильна альтернатива – шапки біні або балаклави. Цей аксесуар у моді вже кілька сезонів. Будь-яка цибуля завдяки балаклаві або капорі відразу стає яскравішою.

Велика в’язка — масивні головні убори з вовни великої в’язки були хітами кілька сезонів тому. Зараз краще їх замінити на хутряну панаму бежевого, білого та чорного відтінків, або ж виконані у пастельних та яскравих тонах.

Раніше "Телеграф" розповідав, які шарфи на піку трендів цього сезону. А також ми писали, які є нюанси поєднання головного убору з верхнім одягом.