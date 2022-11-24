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Металік, абстракція та перламутр: топ-12 ідей манікюру, який можна зробити на свята (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Манікюр – важлива частина образу Новина оновлена 24 листопада 2022, 15:57
Манікюр – важлива частина образу. Фото pinterest.com

До новорічного манікюру потрібно підходити із фантазією

Неважливо, ви зустрічатимете Новий рік 2023 у затишному сімейному колі або вирушите на галасливу вечірку, варто подумати про святковий образ. Важливо не тільки підібрати модну сукню, а й зробити відповідний манікюр.

Який дизайн манікюру є актуальним для зустрічі Нового року 2023, пише видання bustle. Є багато креативних ідей, які підійдуть під будь-який святковий лук. Можна вибрати химерний нейл-арт або більш стриманий.

Від блискучих французьких кінчиків до льодяників і металіка з перламутром є безліч шикарних дизайнів на вибір. Щоб ваші нігті сяяли до Нового року, ви можете зупинити свій вибір на чомусь на кшталт блискучого омбре, 3D-брязкальцях або золотих пластівцях. Якщо вам підійде за стилем, то малюнки на різдвяну тематику – льодяники чи гірлянди – також актуальні. Не бійтеся блиску та стразів, коли, як не на свята, створювати такі нейл-арти.

Добірку трендових дизайнів, які прикрасять ваші нігті на свята, дивіться на нашому сайті.

Манікюр на Новий рік 2023
Немов святкове конфетті
Манікюр на Новий рік 2023
Світловідбивний дизайн — суперідея
Манікюр на Новий рік 2023
Абстракція — тренд сезону
Манікюр на Новий рік 2023
Камені теж у моді
Манікюр на Новий рік 2023
Французький манікюр, але по-новому
Манікюр на Новий рік 2023
У святкових відтінках
Манікюр на Новий рік 2023
Золото та червоний — головні кольори Нового року
Манікюр на Новий рік 2023
Ідеальний варіант для святкового манікюру
Манікюр на Новий рік 2023
Блиск і сяйво
Манікюр на Новий рік 2023
Стильний новорічний нейл-арт
Манікюр на Новий рік 2023
Симпатичні малюнки льодяників
Манікюр на Новий рік 2023
Манікюр для любителів малюнків

Раніше "Телеграф" розповідав, який макіяж на піку трендів цього сезону. Є кілька тенденцій, які зроблять ваш образ дивовижним.

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#Манікюр #Новий рік