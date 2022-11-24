Металік, абстракція та перламутр: топ-12 ідей манікюру, який можна зробити на свята (фото)

До новорічного манікюру потрібно підходити із фантазією

Неважливо, ви зустрічатимете Новий рік 2023 у затишному сімейному колі або вирушите на галасливу вечірку, варто подумати про святковий образ. Важливо не тільки підібрати модну сукню, а й зробити відповідний манікюр.

Який дизайн манікюру є актуальним для зустрічі Нового року 2023, пише видання bustle. Є багато креативних ідей, які підійдуть під будь-який святковий лук. Можна вибрати химерний нейл-арт або більш стриманий.

Від блискучих французьких кінчиків до льодяників і металіка з перламутром є безліч шикарних дизайнів на вибір. Щоб ваші нігті сяяли до Нового року, ви можете зупинити свій вибір на чомусь на кшталт блискучого омбре, 3D-брязкальцях або золотих пластівцях. Якщо вам підійде за стилем, то малюнки на різдвяну тематику – льодяники чи гірлянди – також актуальні. Не бійтеся блиску та стразів, коли, як не на свята, створювати такі нейл-арти.

Добірку трендових дизайнів, які прикрасять ваші нігті на свята, дивіться на нашому сайті.

Немов святкове конфетті

Світловідбивний дизайн — суперідея

Абстракція — тренд сезону

Камені теж у моді

Французький манікюр, але по-новому

У святкових відтінках

Золото та червоний — головні кольори Нового року

Ідеальний варіант для святкового манікюру

Блиск і сяйво

Стильний новорічний нейл-арт

Симпатичні малюнки льодяників

Манікюр для любителів малюнків

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