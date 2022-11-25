Викиньте це зі своєї шафи негайно: п’ять речей, які давно вийшли з моди (фото)

Названо антитренди, які не прикрашають, а лише псують враження від вашого образу

Представниці прекрасної статі часто стежать за новими модними трендами, уникаючи інформації про актуальні антитренди. Про них і поговоримо.

У блозі про моду shopogolikbishkek в Інстаграмі нам радять очистити свою шафу від непотрібного — неактуального взуття, аксесуарів, верхнього одягу, що вийшла з моди, приталених піджаків та топів у стилі білизни з мереживом.

Неактуальне взуття

При виборі взуття одразу звертайте увагу на практичність та комфорт, а також намагайтеся не економити на ньому.

Застарілі аксесуари

З моди вийшли популярні колись браслети з шармами, сережки-пензлики, подвійні пусети, перлинні шпильки, чорні чокери та ледь помітні тоненькі ланцюжки на шию. Але на зміну їм прийшли нові цікавіші аксесуари та головні убори.

Верхній одяг, який вийшов з моди

Цього сезону позбавляємося різних варіацій пуховиків-суконь, пуховиків з хутряною обробкою, шуб-гусениць і вкорочених дублянок. Ці моделі верхнього одягу втратили актуальність та зжили себе.

Приталені піджаки

Не йдеться про подовжені варіанти — антитрендом вважається короткий піджак, що обтягує, який був популярний у 2010-х. Така річ порушує баланс всього образу і виглядає неактуально.

Топи в стилі білизни з мереживом

Колись ми ніжно полюбили топи в стилі білизни з мереживом і думали, що це надовго. Пройшло 2-3 роки, топи плавно перекочували до списку речей на викид: для тих, хто не хоче уславитися у світі моди черепашкою, яка добирається до трендів у момент, коли вони вже згасли.

Зазначимо, що дизайнери вже на повну силу впроваджують свої ідеї і привносять в моду нові тренди на сукні взимку. Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні будуть у тренді цієї зими.