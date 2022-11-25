Викиньте це зі своєї шафи негайно: п’ять речей, які давно вийшли з моди (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Названо антитренди, які не прикрашають, а лише псують враження від вашого образу
Представниці прекрасної статі часто стежать за новими модними трендами, уникаючи інформації про актуальні антитренди. Про них і поговоримо.
У блозі про моду shopogolikbishkek в Інстаграмі нам радять очистити свою шафу від непотрібного — неактуального взуття, аксесуарів, верхнього одягу, що вийшла з моди, приталених піджаків та топів у стилі білизни з мереживом.
Неактуальне взуття
При виборі взуття одразу звертайте увагу на практичність та комфорт, а також намагайтеся не економити на ньому.
Застарілі аксесуари
З моди вийшли популярні колись браслети з шармами, сережки-пензлики, подвійні пусети, перлинні шпильки, чорні чокери та ледь помітні тоненькі ланцюжки на шию. Але на зміну їм прийшли нові цікавіші аксесуари та головні убори.
Верхній одяг, який вийшов з моди
Цього сезону позбавляємося різних варіацій пуховиків-суконь, пуховиків з хутряною обробкою, шуб-гусениць і вкорочених дублянок. Ці моделі верхнього одягу втратили актуальність та зжили себе.
Приталені піджаки
Не йдеться про подовжені варіанти — антитрендом вважається короткий піджак, що обтягує, який був популярний у 2010-х. Така річ порушує баланс всього образу і виглядає неактуально.
Топи в стилі білизни з мереживом
Колись ми ніжно полюбили топи в стилі білизни з мереживом і думали, що це надовго. Пройшло 2-3 роки, топи плавно перекочували до списку речей на викид: для тих, хто не хоче уславитися у світі моди черепашкою, яка добирається до трендів у момент, коли вони вже згасли.
Зазначимо, що дизайнери вже на повну силу впроваджують свої ідеї і привносять в моду нові тренди на сукні взимку. Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні будуть у тренді цієї зими.