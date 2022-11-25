Модні тренди, що йдуть у 2022 році: про що забути і не згадувати у найближчі сезони (фото)
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Скажіть "прощайте" джинсам з розрізами та грубим чоботям на масивній підошві
Всі речі, про які йдеться в матеріалі, як і раніше, актуальні, але пік їх пройшов. Це ті речі, які можна носити, якщо вони у вас є, але купувати їх не рекомендується.
Про це говориться у блозі про моду vami.ideas в Інстаграмі. Хтось уже бачить, розуміє та відчуває, що це ті речі, які не мають модного майбутнього. А чекає на них лише подальший спад.
Легінси зі штрипками
Грубі чоботи на масивній підошві
Шуба крою Max Mara Teddy
Ромбоподібна стібка, дрібна
Джинси з розрізами
Стьобані дуті сумки на ланцюжку
Рукави буфи
Багато дрібних кілець на пальцях
Ланцюги на шиї в кілька ярусів
Раніше "Телеграф" писав, що одним із головних трендів осені 2022 року є знімні каптури. Вони з’явилися нещодавно, але вже стали дуже популярним аксесуаром.