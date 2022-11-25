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Модні тренди, що йдуть у 2022 році: про що забути і не згадувати у найближчі сезони (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Модні антитренди у 2023 році – які речі вийшли з моди Новина оновлена 25 листопада 2022, 21:24
Модні антитренди у 2023 році – які речі вийшли з моди. Фото milanstyleguide.com

Скажіть "прощайте" джинсам з розрізами та грубим чоботям на масивній підошві

Всі речі, про які йдеться в матеріалі, як і раніше, актуальні, але пік їх пройшов. Це ті речі, які можна носити, якщо вони у вас є, але купувати їх не рекомендується.

Про це говориться у блозі про моду vami.ideas в Інстаграмі. Хтось уже бачить, розуміє та відчуває, що це ті речі, які не мають модного майбутнього. А чекає на них лише подальший спад.

Легінси зі штрипками

Легінси зі штрипками
Вони дуже ріжуть ноги і підходять далеко не всім

Грубі чоботи на масивній підошві

Грубі чоботи на масивній підошві
Зараз актуальні акуратніші моделі

Шуба крою Max Mara Teddy

Шуба крою Max Mara Teddy
Залишаючись актуальною, вона пішла зі списку трендів

Ромбоподібна стібка, дрібна

Ромбоподібна стібка, дрібна
Такий вид стібки залишається з нами, але не у списку трендів

Джинси з розрізами

Джинси з розрізами
Цей прийом залишиться з нами, він чудово виглядає, створюючи акцент

Стьобані дуті сумки на ланцюжку

Стьобані дуті сумки на ланцюжку
Дуті сумки на ланцюжку не найкращий вибір. Є більш актуальні, універсальні та трендові варіанти

Рукави буфи

Рукави буфи
У списку трендів їх вже немає

Багато дрібних кілець на пальцях

Багато дрібних кілець на пальцях
У тренді statement прикраси

Ланцюги на шиї в кілька ярусів

Ланцюги на шиї в кілька ярусів
Відмінний прийом, але назвати його трендом складно

Раніше "Телеграф" писав, що одним із головних трендів осені 2022 року є знімні каптури. Вони з’явилися нещодавно, але вже стали дуже популярним аксесуаром.

Теги:
#Мода #Антітренд