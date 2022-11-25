Модні тренди, що йдуть у 2022 році: про що забути і не згадувати у найближчі сезони (фото)

Скажіть "прощайте" джинсам з розрізами та грубим чоботям на масивній підошві

Всі речі, про які йдеться в матеріалі, як і раніше, актуальні, але пік їх пройшов. Це ті речі, які можна носити, якщо вони у вас є, але купувати їх не рекомендується.

Про це говориться у блозі про моду vami.ideas в Інстаграмі. Хтось уже бачить, розуміє та відчуває, що це ті речі, які не мають модного майбутнього. А чекає на них лише подальший спад.

Легінси зі штрипками

Вони дуже ріжуть ноги і підходять далеко не всім

Грубі чоботи на масивній підошві

Зараз актуальні акуратніші моделі

Шуба крою Max Mara Teddy

Залишаючись актуальною, вона пішла зі списку трендів

Ромбоподібна стібка, дрібна

Такий вид стібки залишається з нами, але не у списку трендів

Джинси з розрізами

Цей прийом залишиться з нами, він чудово виглядає, створюючи акцент

Стьобані дуті сумки на ланцюжку

Дуті сумки на ланцюжку не найкращий вибір. Є більш актуальні, універсальні та трендові варіанти

Рукави буфи

У списку трендів їх вже немає

Багато дрібних кілець на пальцях

У тренді statement прикраси

Ланцюги на шиї в кілька ярусів

Відмінний прийом, але назвати його трендом складно

Раніше "Телеграф" писав, що одним із головних трендів осені 2022 року є знімні каптури. Вони з’явилися нещодавно, але вже стали дуже популярним аксесуаром.