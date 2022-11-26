Топ-20 стильних суконь на Новий рік 2023, в яких ви станете королевою вечора (фото)

Вашу дилему із сукнею для новорічної вечірки можна легко вирішити

Як би ви не провели цього року новорічну ніч, варто бути у всеозброєнні та зустріти Новий 2023 рік у сліпучому вбранні. Більш ідеального одягу для свята, ніж сукня, мабуть, не знайти. У різдвяний період можна дати волю фантазії та вдягти щось яскраве, блискуче та ефектне.

Про наймодніші сукні, які ідеально підійдуть для зустрічі Нового року 2023, розповідає Hello Magazine. Не бійтеся блиску, металіка, страз, вирізів, бахроми чи каміння. Святковий лук має бути яскравим. Придивіться до 20 стильних актуальних варіантів, ви точно зможете знайти ту саму сукню для найбільш магічної ночі року.

Стилісти відзначають, що вибір суконь для святкових вечірок та корпоративів приємно вражає. Чи шукаєте ви сукню з паєтками, маленьку чорну сукню, ефектну коротку сукню або щось з великою кількістю пір’я — є безліч варіантів. Подібні фасони та забарвлення пропонують наймодніші бренди та дизайнери цього сезону.

Блиск та сяйво — святкові тренди

Міні чи максі – це вже ваш вибір

Додайте у святковий образ нотку гламуру

Паєтки і блискуча бахрома прикрасять ваше вбрання

Раніше "Телеграф" розповідав, що при виборі новорічного вбрання найголовніше – не натрапити на антитренд. Деякі фасони суконь вже давно вийшли з моди, тому таке вдягати на Новий рік 2023 категорично не можна.