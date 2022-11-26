Жодних квіткових принтів та хутряних комірів: неактуальні моделі верхнього одягу і чим їх замінити (фото)
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І в холоди та морози можна виглядати стильно
Кожна дівчина хоче вибрати ідеальний верхній одяг на зимовий сезон, щоб і тепло було, і звичайно стильно. Відомий український дизайнер Андре Тан вирішив допомогти модницям у цьому непростому виборі.
На своїй сторінці в Інстаграм модельєр опублікував пост, в якому розповів про найактуальніші моделі верхнього одягу на зиму 2022/2023. А також показав, чим ці антитренди можна замінити.
Антитренди курток на зиму 2022/2023 та їх стильні аналоги
- Пуховик з ременем і капюшоном — за низьких температур такий одяг марний. Через те, що він занадто щільно сидить по фігурі, у нього немає повітряного прошарку, який не дає вам замерзнути. Краще замінити на дуте пальто монохромних класичних кольорів: чорного, білого, синього чи сірого.
- Пуховик з великою кількістю хутра — оскільки хутро як обробка ніяк не допомагає в збереженні тепла, він марний. Навіщо платити більше, якщо відмінною альтернативою є дублянка з кольоровим хутром усередині або більш класичні варіації.
- Великий квітковий принт для холодної погоди в принципі дивний вибір. Якщо ви бажаєте розбавити монохромний образ, краще звернути увагу на верхній одяг з анімалістичним принтом.
- Укорочений пуховик з рукавом — ніякого тепла ви не отримаєте. Навіщо мерзнути, якщо можна замінити неактуальну куртку на пальто чи пуховик довжини максі. Більш того, чим довше ваш верхній одяг цього року, тим краще.
- Тонкі пуховики — потрібна і корисна річ у холодну пору року, але якщо носити його виключно як проміжний шар: під пальто, куртку, плащ або шубу. Якщо не любите видовжений верхній одяг — придивіться до бомбера.
Раніше "Телеграф" розповідав про тренди на верхній одяг узимку-2023. Є багато варіантів стильних та красивих дублянок, які зігріють вас у мороз.