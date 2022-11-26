Жодних квіткових принтів та хутряних комірів: неактуальні моделі верхнього одягу і чим їх замінити (фото)

І в холоди та морози можна виглядати стильно

Кожна дівчина хоче вибрати ідеальний верхній одяг на зимовий сезон, щоб і тепло було, і звичайно стильно. Відомий український дизайнер Андре Тан вирішив допомогти модницям у цьому непростому виборі.

На своїй сторінці в Інстаграм модельєр опублікував пост, в якому розповів про найактуальніші моделі верхнього одягу на зиму 2022/2023. А також показав, чим ці антитренди можна замінити.

Антитренди курток на зиму 2022/2023 та їх стильні аналоги

Пуховик з ременем і капюшоном — за низьких температур такий одяг марний. Через те, що він занадто щільно сидить по фігурі, у нього немає повітряного прошарку, який не дає вам замерзнути. Краще замінити на дуте пальто монохромних класичних кольорів: чорного, білого, синього чи сірого.

Пуховик з великою кількістю хутра — оскільки хутро як обробка ніяк не допомагає в збереженні тепла, він марний. Навіщо платити більше, якщо відмінною альтернативою є дублянка з кольоровим хутром усередині або більш класичні варіації.

Великий квітковий принт для холодної погоди в принципі дивний вибір. Якщо ви бажаєте розбавити монохромний образ, краще звернути увагу на верхній одяг з анімалістичним принтом.

Укорочений пуховик з рукавом — ніякого тепла ви не отримаєте. Навіщо мерзнути, якщо можна замінити неактуальну куртку на пальто чи пуховик довжини максі. Більш того, чим довше ваш верхній одяг цього року, тим краще.

Тонкі пуховики — потрібна і корисна річ у холодну пору року, але якщо носити його виключно як проміжний шар: під пальто, куртку, плащ або шубу. Якщо не любите видовжений верхній одяг — придивіться до бомбера.

Раніше "Телеграф" розповідав про тренди на верхній одяг узимку-2023. Є багато варіантів стильних та красивих дублянок, які зігріють вас у мороз.