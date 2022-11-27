Яскраві та блискучі костюми та сукні з паєтками: як вибрати вбрання на Новий рік дівчатам плюс сайз (фото)

Варіантів дуже багато, тому кожна дівчина зможе вибрати собі щось до душі

Практично через місяць настане Новий рік, і звичайно кожна дівчина хоче в цей день мати чудовий вигляд. Новорічних корпоративів як таких в Україні цього року, напевно, не буде, проте зустріти Новий 2023 рік у сліпучому вбранні можна і вдома у родинному колі. І сьогодні ми якраз про це і хочемо поговорити, тільки з невеликою особливістю — йтиметься про вбрання для дівчат з пишними формами.

Корисними порадами щодо вибору новорічного образу модницям плюс сайз поділилася стиліст під ніком під applestyle в Інстаграм. Модний експерт назвала три головні "правила" корекції фігури, якщо ваш розмір від 52 і вище. А також вона розповіла та показала стильні варіанти вбрання на Новий рік.

Що допоможе скоригувати фігуру :

відкриті борти створюють вертикаль, витягуючи зростання і роблячи стрункішою

V-подібний виріз витягує шию і працює також, як вертикаль

діагональні лінії (вбрання на запах) теж працюють на подовження як вертикаль.

Вбрання на Новий рік для дівчат плюс сайз

Ефектна блузка та стриманий низ.

Ефектний низ та стриманий верх.

Яскраві костюми.

Сукні з делікатним блиском.

Не варто нехтувати яскравими квітами та принтами.

Сукні з паєтками темних відтінків.

Стримані вбрання.

Світлий жакет і темний низ.

Класичні образи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що при виборі новорічного вбрання найголовніше – не натрапити на антитренд. Деякі фасони суконь вже давно вийшли з моди, так що таке вдягати на Новий рік 2023 року категорично не можна.