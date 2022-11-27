Яскраві та блискучі костюми та сукні з паєтками: як вибрати вбрання на Новий рік дівчатам плюс сайз (фото)
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Варіантів дуже багато, тому кожна дівчина зможе вибрати собі щось до душі
Практично через місяць настане Новий рік, і звичайно кожна дівчина хоче в цей день мати чудовий вигляд. Новорічних корпоративів як таких в Україні цього року, напевно, не буде, проте зустріти Новий 2023 рік у сліпучому вбранні можна і вдома у родинному колі. І сьогодні ми якраз про це і хочемо поговорити, тільки з невеликою особливістю — йтиметься про вбрання для дівчат з пишними формами.
Корисними порадами щодо вибору новорічного образу модницям плюс сайз поділилася стиліст під ніком під applestyle в Інстаграм. Модний експерт назвала три головні "правила" корекції фігури, якщо ваш розмір від 52 і вище. А також вона розповіла та показала стильні варіанти вбрання на Новий рік.
Що допоможе скоригувати фігуру :
- відкриті борти створюють вертикаль, витягуючи зростання і роблячи стрункішою
- V-подібний виріз витягує шию і працює також, як вертикаль
- діагональні лінії (вбрання на запах) теж працюють на подовження як вертикаль.
Вбрання на Новий рік для дівчат плюс сайз
- Ефектна блузка та стриманий низ.
- Ефектний низ та стриманий верх.
- Яскраві костюми.
- Сукні з делікатним блиском.
- Не варто нехтувати яскравими квітами та принтами.
- Сукні з паєтками темних відтінків.
- Стримані вбрання.
- Світлий жакет і темний низ.
- Класичні образи.
Раніше "Телеграф" розповідав, що при виборі новорічного вбрання найголовніше – не натрапити на антитренд. Деякі фасони суконь вже давно вийшли з моди, так що таке вдягати на Новий рік 2023 року категорично не можна.