Дублянка, пуховик чи пальто: який верхній одяг вибрати на зиму-2023, щоб виглядати стильно (фото)
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Вибір верхнього одягу цього сезону приємно дивує
Основа зимового гардеробу – тепле та практичне взуття і, звичайно ж, верхній одяг. Необов’язково купувати безформну куртку, тепло й зручно вам буде і в красивіших сучасних варіантах від дублянки до пальта.
Про тренди на верхній одяг цього осінньо-зимового сезону розповідає стилістка Тетяна Голота у своєму модному блозі в Instagram. Варто придивитися до моделей актуальних пуховиків, пальт і дублянок.
За словами стилістки, суттєво з минулого сезону нічого не змінилося. Враховуючи, що верхнього одягу у нас кілька одиниць і носимо його по 5-6 місяців, то експертка рекомендує звернути увагу на склад виробу.
Так, головні тренди на верхній одяг взимку-2023:
- Довжина максі. Вона додалася до актуальних пальт і пуховиків довжини міді.
- Дублянка – гарна інвестиція. Це та сама річ, яка з тренду стала базою. Дублянка з екошкіри гріє не гірше за натуральну.
- Пальто з додаванням вовни буде важчим, але й теплішим у рази
- Пуховики із синтетичним наповнювачем прослужать довше, ніж із пера.
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