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Дублянка, пуховик чи пальто: який верхній одяг вибрати на зиму-2023, щоб виглядати стильно (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Зимова куртка має бути і теплою, і стильною
Зимова куртка має бути і теплою, і стильною. Фото picjumbo.com

Вибір верхнього одягу цього сезону приємно дивує

Основа зимового гардеробу – тепле та практичне взуття і, звичайно ж, верхній одяг. Необов’язково купувати безформну куртку, тепло й зручно вам буде і в красивіших сучасних варіантах від дублянки до пальта.

Про тренди на верхній одяг цього осінньо-зимового сезону розповідає стилістка Тетяна Голота у своєму модному блозі в Instagram. Варто придивитися до моделей актуальних пуховиків, пальт і дублянок.

За словами стилістки, суттєво з минулого сезону нічого не змінилося. Враховуючи, що верхнього одягу у нас кілька одиниць і носимо його по 5-6 місяців, то експертка рекомендує звернути увагу на склад виробу.

Так, головні тренди на верхній одяг взимку-2023:

  • Довжина максі. Вона додалася до актуальних пальт і пуховиків довжини міді.
  • Дублянка – гарна інвестиція. Це та сама річ, яка з тренду стала базою. Дублянка з екошкіри гріє не гірше за натуральну.
  • Пальто з додаванням вовни буде важчим, але й теплішим у рази
  • Пуховики із синтетичним наповнювачем прослужать довше, ніж із пера.
Тренди на верхній одяг зима 2023
Дублянка, куртка чи пальто — вибір за вами
Тренди на верхній одяг зима 2023
Базові відтінки сезону
Тренди на верхній одяг зима 2023
Максі чи міді — у моді будь-яка довжина
Тренди на верхній одяг зима 2023
Зимовий одяг може бути теплим, але і виглядати красиво
Тренди на верхній одяг зима 2023
З пальтом можна скласти безліч стильних образів
Тренди на верхній одяг зима 2023
Екошкіра гріє не гірше, ніж натуральний дорогий матеріал
Тренди на верхній одяг зима 2023
Практичні базові фасони зимових курток
Тренди на верхній одяг зима 2023
Лаконічні моделі пальто

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Теги:
#Мода #Тренди #Пуховики