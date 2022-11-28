Дублянка, пуховик чи пальто: який верхній одяг вибрати на зиму-2023, щоб виглядати стильно (фото)

Вибір верхнього одягу цього сезону приємно дивує

Основа зимового гардеробу – тепле та практичне взуття і, звичайно ж, верхній одяг. Необов’язково купувати безформну куртку, тепло й зручно вам буде і в красивіших сучасних варіантах від дублянки до пальта.

Про тренди на верхній одяг цього осінньо-зимового сезону розповідає стилістка Тетяна Голота у своєму модному блозі в Instagram. Варто придивитися до моделей актуальних пуховиків, пальт і дублянок.

За словами стилістки, суттєво з минулого сезону нічого не змінилося. Враховуючи, що верхнього одягу у нас кілька одиниць і носимо його по 5-6 місяців, то експертка рекомендує звернути увагу на склад виробу.

Так, головні тренди на верхній одяг взимку-2023:

Довжина максі. Вона додалася до актуальних пальт і пуховиків довжини міді.

Вона додалася до актуальних пальт і пуховиків довжини міді. Дублянка – гарна інвестиція. Це та сама річ, яка з тренду стала базою. Дублянка з екошкіри гріє не гірше за натуральну.

– гарна інвестиція. Це та сама річ, яка з тренду стала базою. Дублянка з екошкіри гріє не гірше за натуральну. Пальто з додаванням вовни буде важчим, але й теплішим у рази

з додаванням вовни буде важчим, але й теплішим у рази Пуховики із синтетичним наповнювачем прослужать довше, ніж із пера.

Дублянка, куртка чи пальто — вибір за вами

Базові відтінки сезону

Максі чи міді — у моді будь-яка довжина

Зимовий одяг може бути теплим, але і виглядати красиво

З пальтом можна скласти безліч стильних образів

Екошкіра гріє не гірше, ніж натуральний дорогий матеріал

Практичні базові фасони зимових курток

Лаконічні моделі пальто

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