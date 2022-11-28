Атлас, шовк, оксамит і не тільки: топ-15 дивовижних суконь, в яких можна зустріти Новий рік (фото)

У свята є всі причини виглядати яскраво, помітно і блискуче

Прекрасний передріздвяний період уже почався, судячи з вітрин магазинів та бутіків. Тож уже можна сміливо планувати головну ніч року і думати про святкове вбрання на Новий рік 2023 року. Будете ви в новорічну ніч вдома в затишній обстановці або вирушите на вечірку, не так важливо, якщо йдеться про ваш образ.

У будь-якій ситуації ви зможете виглядати чудово, якщо продумаєте новорічний лук. Ідеально для нього підійде сукня. Про найтрендовіші фасони та забарвлення суконь на Новий рік 2023 розповідає онлайн-журнал Her Campus.

У новорічних трендах паєтки, блискучі тканини, сріблястий колір та металік. Щодо довжини, то в моді як міні, так і міді й навіть максі. Забарвлення підбирайте на свій смак, це може бути як яскраво-червоний відтінок, так і приглушений беж, як насичений однотонний колір, так і квітковий принт. Особливу увагу зверніть на тканину: найбільш актуальні для святкових заходів атлас, шовк, оксамит і мереживо. Якщо хочете одягнути сукню, яка прослужить вам і після закінчення свят, придивіться до фасону затишної сукні-светра.

Пайєтки, оксамит та мереживо — тренди Нового року 2023

Шовк та атлас ідеально підійдуть для святкового виходу

Актуальні як однотонні забарвлення, так і принти

Раніше "Телеграф" розповідав, що є низка антитрендів, про які важливо знати при виборі вбрання на Новий рік 2023. Багато фасонів вже давно вийшли з моди і лише зіпсують ваш зовнішній вигляд.